Eποχή Μαρθελίνο και επίσημα στη Βιγιαρεάλ. Ο 58χρονος τεχνικός τρεις μόλις μήνες μετά την απόλυση του από τη Μαρσέιγ επέστρεψε στο «Θεράμικα» μετά από επτά χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2026!

Θυμίζουμε ότι ο έμπειρος Ίβηρας τεχνικός προπόνησε ξανά το «κίτρινο υποβρύχιο» την τριετία 2013-2016, μετρώντας σε 177 ματς, 87 νίκες, 44 ισοπαλίες και 46 ήττες.

Μάλιστα όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Βιγιαρεάλ, ο Μαρθελίνο θα ρίξει τους παίκτες κατευθείαν στα «βαθιά» αφού την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί διπλή προπόνηση για την ομάδα.

Κατά τη γνωστοποίηση της νέας συνεργασίας με τον Μαρθελίνο, η ισπανική ομάδα, δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο-αναδρομή, στην περασμένη θητεία του στον πάγκο της ομάδας.

Το ντεμπούτο του στον πάγκο της Βιγιαρεάλ θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου για την 13η αγωνιστική της La Liga κόντρα στην Οσασούνα, ενώ θα ακολουθήσει και η «μάχη» με τον Παναθηναϊκό στις 30 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική του 6ου ομίλου του Europa League.

