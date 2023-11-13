Basket League: Η ΑΕΚ «πάτησε» 93-74 τον Κολοσσό

Καθάρισε και τον Κολοσσό Ρόδου στο... κάστρο της η «Βασίλισσα»! Μετά τις επιβλητικές νίκες επί του Απόλλωνα Πατρών και της Καρδίτσας, η ΑΕΚ Betsson BC άγγιξε μία ακόμα κατοστάρα στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων, επικρατώντας με άνεση 93-74 του Κολοσσού Ρόδου για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Μετά από μια μεγάλη μάχη στο πρώτο ημίχρονο, η «Ένωση» μπήκε φουριόζα και πάτησε το πόδι στο... γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να ξεφύγει με 17 πόντους και να μην κοιτάξει ποτέ πίσω της.

Κορυφαίος για το σύνολο του Ζοάν Πλάθα που ανέβηκε στο 3-3 στο πρωτάθλημα ήταν ο Τζάστιν Τίλμαν με 24 πόντους (9/12 εντός πεδιάς), ενώ, εξαιρετικοί ήταν ακόμα και οι Κουζμίνσκας και Ραντλ με 18 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Για τον Κολοσσό, που έπεσε στο 2-4, ξεχώρισε ο Ουτόμι με 15 πόντους, ενώ, ο Άντριου Γκάουντλοκ έμεινε στα... ρηχά με 8 πόντους και 5 ασίστ.

Το ματς:

Η ΑΕΚ Betsson BC ξεκίνησε με τους Καράμπελα, ΜάκΛεμορ, Ραντλ, Κουζμίνσκας και Τίλμαν στην αρχική της πεντάδα, με τον Κολοσσό να εκκινεί με τους Περάντες, Ουτόμι, Γιόργκενσεν, Μπραΐκοβιτς και Πόλεϊ. Εξαιρετικός ο ρυθμός στο πρώτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να επιδίδονται σε αλλεπάλληλα «χτυπήματα», ανεβάζοντας το σκορ σε υψηλά επίπεδα.

Η «Ένωση» ξεκίνησε δυναμικά το ματς και προηγήθηκε με 5-2, με τους Ροδίτες να απαντούν με ένα σερί 9-2 για την προσπέραση (7-11) στο 4’. Τίλμαν, ΜάκΛεμορ και Ραντλ «ξεκόλλησαν» επιθετικά την ΑΕΚ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν εκ νέου το προβάδισμα λίγο αργότερα (18-13). Με τον Ουτάμι σε τρομερό εκτελεστικά βράδυ, ο Κολοσσός πέρασε εκ νέου μπροστά (20-24), προτού οι «κιτρινόμαυροι» βρουν εύκολους πόντους από την γραμμή των βολών για το 27-26 της πρώτης περιόδου.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, αφού καμία δεν μπορούσε να «χτίσει» και να διατηρήσει μια καλή διαφορά. Ενδεικτικό είναι πως στο πρώτο ημίχρονο υπήρξαν 7 ισοπαλίες, ενώ το προβάδισμα άλλαξε συνολικά 20 φορές χέρια!

Με ένα μικρό σερί 4-0, η ΑΕΚ προηγήθηκε με σκορ 31-26 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Κολοσσό να απαντά με δύο διαδοχικά τρίποντα του Ουτόμι για το υπέρ του 32-31 στο 12’. Αμφότερες, συνέχισαν να βρίσκουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι με σχετική ευκολία. Με τον Τίλμαν να ηγείται στο σκοράρισμα με επτά σερί πόντους και τον Κουζμίνσκας να παίρνει την σκυτάλη στο τελευταίο τρίλεπτο πετυχαίνοντας 7 πόντους, η ΑΕΚ έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με σκορ 51-47.

Ο ξέφρενος ρυθμός του αγώνα δεν μπόρεσε να συνεχιστεί στο τρίτο δεκάλεπτο, με τις άμυνες να «σφίγγουν» και τους παίκτες να υποπίπτουν σε περισσότερα λάθη. Ο Κολοσσός ξεκίνησε με ένα επιμέρους σκορ 6-2 ισοφαρίζοντας σε 53-53 στο 23'. Κάπου εκεί ακολούθησε ένα ξέσπασμα για το σύνολο του Ζοάν Πλάθα, που με μπροστάρη τον Τσέισον Ραντλ που πέτυχε δύο σερί τρίποντα, η ΑΕΚ έτρεξε ένα σερί 10-0, ανεβάζοντας τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (63-53) στο 27'.

Έχοντας τη ψυχολογία και το μεμέντουμ με το μέρος τους, οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να παίζουν καλή και πιεστική άμυνα, εγκλωβίζοντας τους αντιπάλους τους στο επιθετικό κομμάτι. Αυτό είχε ως συνέπεια να δώσει την απαιτούμενη ενέργεια στην δικιά τους επίθεση, με τον Κουζμίνσκας να βρίσκει 7 πόντους στο τελευταίο λεπτό, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +17 για το 75-58 του δεκαλέπτου!

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 51-47, 75-58, 93-74.

