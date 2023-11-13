Η εξήγηση της ΕΠΟ για τον βοηθό του Γκουστάβο Πογέτ.



Ο Ουρουγουανός τεχνικός αποκάλυψε ότι ο άμεσος συνεργάτης του, Μαουρίσιο Ταρίκο, αποχώρησε από το σταφ της Εθνικής επειδή είναι οκτώ μήνες απλήρωτος.

Αυτό που προκύπτει από την Ομοσπονδία είναι ότι βοηθός του Πογέτ, ο οποίος δεν ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του έμπειρου τεχνικού, δεν πληρώθηκε επειδή δεν έχει βγάλει ΑΦΜ. Ο Ταρίκο πρότεινε να πληρωθεί μέσω εταιρείας του εξωτερικού, αλλά δεν ήταν εφικτό αυτό, καθώς δεν θα ήταν νόμιμη η διαδικασία.



UPDATE: Από την ΕΠΟ εξέδωσαν ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα αναφέροντας: «Ο κ. Ταρίκο παρά τις επανειλημμένες προτροπές των οικονομικών υπηρεσιών της ΕΠΟ, αρνείται μέχρι και σήμερα να λάβει ελληνικό ΑΦΜ. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να εκδώσει νόμιμο παραστατικό και για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί η ΕΠΟ να καταβάλει την αμοιβή του».



Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα άπαντες στην Εθνική πληρώθηκαν το πριμ για την πρωτιά στο Nations League. Οπότε, κάποιο θέμα με τις πληρωμές δεν παρατηρείται σε άλλες περιπτώσεις.

