Παναθηναϊκός: Τα ποστ των παικτών μετά τον «θρίαμβο» στην Τούμπα

Δείτε πως εξέφρασαν την χαρά τους για την νίκη στην Τούμπα οι παίκτες του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ήταν ολοκληρωτικά ανώτερος στην Τούμπα και έφυγε με το διπλό.

Οι ”πράσινοι” είχανε πολύ πάθος και βγάλανε πολύ ένταση στον αγώνα.

Και με την με την καταπληκτική εμφάνιση των Σπόραρ και Μπερνάρ κατάφεραν να πάρουν το διπλό με σκορ 0-1.

Το τριφύλλι φαίνεται να ξεπέρασε την ”κατάρα” των ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

