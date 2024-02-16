Παναθηναϊκός: Τα ποστ των παικτών μετά τον «θρίαμβο» στην Τούμπα

Ο Παναθηναϊκός ήταν ολοκληρωτικά ανώτερος στην Τούμπα και έφυγε με το διπλό.

Οι ”πράσινοι” είχανε πολύ πάθος και βγάλανε πολύ ένταση στον αγώνα.

Και με την με την καταπληκτική εμφάνιση των Σπόραρ και Μπερνάρ κατάφεραν να πάρουν το διπλό με σκορ 0-1.

Το τριφύλλι φαίνεται να ξεπέρασε την ”κατάρα” των ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Πηγή: skai.gr

