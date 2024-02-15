Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε το Ισραήλ στη 16η θέση η Ελλάδα

Σημαντική νίκη με σκορ 1-0 επί της Φερεντσβάρος πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa Conference League αλλά βοήθησε και την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA.



Η χώρα μας βρίσκεται μετά το αποτέλεσμα αυτό στη 17η θέση με 28,325 βαθμούς και πλησίασε το Ισραήλ, το οποίο έχει όμως ακόμη μπροστά του το ματς της Μακάμπι Χάιφα με τη Γάνδη για τα playoffs του Conference League, αλλά και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που έχει ήδη προκριθεί στους «16».

Η βαθμολογία της UEFA:

Η Νορβηγία που βρίσκεται στηπήρε επίσης πόντους από τη νίκη τηςκόντρα στη, αποτέλεσμα που πάντως κράτησε τουςαρκετά μακριά από τηνΝορβηγία2/4Ισραήλ2/4Ελλάδα2/5Ουκρανία1/5Σερβία0/5

