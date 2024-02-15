Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε το Ισραήλ στη 16η θέση η Ελλάδα

Σημαντική νίκη με σκορ 1-0 επί της Φερεντσβάρος πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa Conference League αλλά βοήθησε και την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA.
Η χώρα μας βρίσκεται μετά το αποτέλεσμα αυτό στη 17η θέση με 28,325 βαθμούς και πλησίασε το Ισραήλ, το οποίο έχει όμως ακόμη μπροστά του το ματς της Μακάμπι Χάιφα με τη Γάνδη για τα playoffs του Conference League, αλλά και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που έχει ήδη προκριθεί στους «16».
Η Νορβηγία που βρίσκεται στη 15η θέση πήρε επίσης πόντους από τη νίκη της Μόλντε κόντρα στη Λέγκια, αποτέλεσμα που πάντως κράτησε τους Πολωνούς αρκετά μακριά από την Ελλάδα.
Η βαθμολογία της UEFA:
15. Νορβηγία 30,375 2/4
16. Ισραήλ 29,625 2/4
17. Ελλάδα 28,325 2/5
18. Ουκρανία 28,000 1/5
19. Σερβία 27,775 0/5
Πηγή: sport-fm.gr
