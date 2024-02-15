Αυτός ναι, ήταν Ολυμπιακός! Με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και καταλυτικούς τους Όρτα, Κάρμο οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 1-0 της Φερεντσβάρος και ταξιδεύουν σε μια εβδομάδα στην Ουγγαρία για να κλειδώσουν την πρόκριση στους «16» του Europa Conference League.



Ο Ελ Κααμπί έπειτα από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια και σέντρα του Ροντινέι το μοναδικό γκολ στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Όρτα να μπαίνει και να κάνει τη διαφορά, ενώ ο Κάρμο ήταν απροσπέλαστος και ηγήθηκε της άμυνας του Ολυμπιακού που κράτησε το μηδέν!



Άλλο ένα ντεμπούτο με νίκη για τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παρέταξε μια compact ομάδα που στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε στο μισό γήπεδο τους Ούγγρους, έψαξε με υπομονή το γκολ και εν τέλει το βρήκε. Επόμενο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή και μετά η ρεβάνς στην έδρα της Φερεντσβάρος.



Σούπερ ματς από Καρβάλιο, Ορτέγκα, βοήθησαν σημαντικά οι Ποντένσε, Φορτούνης αλλά και ο Γιόβετιτς.

