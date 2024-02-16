Ημέρα κρίσης για Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό

Φουλάρει για Λαμία ο Παναθηναϊκός. Τη μίνι προετοιμασία του για την αναμέτρηση του Σαββάτου (17/2, 20:30) κόντρα στη Λαμία στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ολοκληρώνει το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» έστρεψαν από χτες την προσοχή τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αφήνοντας πίσω το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson. Ο Φατίχ Τερίμ είδε τον Φώτη Ιωαννίδη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και πάλι.

Συνεπώς η παρουσία του ή μη στην αποστολή του αγώνα θα κριθεί σήμερα, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει και πάλι εκτός. Ώστε να παρουσιαστεί ετοιμοπόλεμος στη ρεβάνς της Τετάρτης (21/2, 19:00) με τον «δικέφαλο του Βορρά» για το Κύπελλο Betsson.

Παράλληλα, στο απουσιολόγιο του Τούρκου τεχνικού βρίσκεται ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στα… πιτς, συνεχίζοντας τη θεραπεία του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.