Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της Euroleague τερματίζοντας στη δεύτερη θέση πίσω μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να αντιστρέψει τη βαθμολογία σε σχέση με την περασμένη σεζόν όπου το Τριφύλλι είχε τερματίσει στην 17η θέση.

ο μεγαλύτερο ίσως «παράσημο» του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν είναι ότι έφερε τον κόσμο του και πάλι στο γήπεδο! Το ΟΑΚΑ πάντα ήταν τεράστιο προνόμιο για τους «πράσινους» και οι φίλοι της ομάδας όχι απλά επέστρεψαν αλλά έσπασαν και… ρεκόρ! Ο «Εξάστερος» έκοβε 14.749 εισιτήρια ανά αγώνα και συνολικά 145.905 σε σχέση με την περασμένη σεζόν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.