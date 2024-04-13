Παπαγιάννης: Τι είπε για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Final Four

Ο Γιώργος Παπαγιάννης της Φενέρμπαχτσε για το φετινό Final Four στην Ευρωλίγκα.
Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού μίλησε στη NOVA μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό και ανέφερε:
«Ήρθαμε ξεκάθαρα να κερδίσουμε το Ολυμπιακό, σίγουρα θα είναι ανταγωνιστικά τα παιχνίδια κόντρα στην Μονακό.»
Για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό:
