Παπαγιάννης: Τι είπε για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Final Four

Ο Γιώργος Παπαγιάννης της Φενέρμπαχτσε για το φετινό Final Four στην Ευρωλίγκα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού μίλησε στη NOVA μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό και ανέφερε:

«Ήρθαμε ξεκάθαρα να κερδίσουμε το Ολυμπιακό, σίγουρα θα είναι ανταγωνιστικά τα παιχνίδια κόντρα στην Μονακό.»

Για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό:

