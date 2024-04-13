Ο Αϊζάια Κάναν αποφάσισε… Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό!

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε «φωτιά» στο φινάλε της παράτασης και με ένα τρομερό προσωπικό κρεσέντο με σερί 9-0, χάρισε στους «ερυθρόλευκους» τη νίκη (84-81) επί της Φενέρμπαχτσε και έτσι θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα έδρας στα playoffs της Ευρωλίγκας, αφού τερμάτισαν στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 22-12!

Οι Πειραιώτες είχαν την ευκαιρία να πάρουν το ροζ φύλλο από την κανονική διάρκεια του ματς, αλλά οι Γουίλιαμς-Γκος και Παπανικολάου αστόχησαν στην τελευταία επίθεση και έτσι έμεινε το 69-69.

Ο Κάναν ήταν εκπληκτικός καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς, έχοντας 27 πόντους, με 5/7 τρίποντα. Καλός και ο Σακίλ ΜακΚίσικ με 12π. Επανεμφάνιση για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αγωνίστηκε για 4:27’’, έχοντας 5 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Από την άλλη, για τη Φενέρ, η οποία τερμάτισε έκτη με 20-14 και θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ με 21 πόντους.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Κακή αρχή από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δεν είχαν το… αντίδοτο στον «ζεστό» Ντόρσεϊ, με τη Φενέρ να πηγαίνει στο 2-11, στα πρώτα τρία λεπτά. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες απάντησαν με άμυνες και με τον «καυτό» έξω από τα 6,75μ. Κάναν, μειώνοντας αρχικά στον πόντο (13-14), ενώ με τον Λαρεντζάκη έφεραν το ματς στα ίσα (16-16). Με τον Μπιμπέροβιτς και ένα επιθετικά ριμπάουντ, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν ξανά μπροστά (16-19), αλλά ένα buzzer beater τρίποντο του Κάναν διαμόρφωσε το 19-19 της πρώτης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με την ίδια ενέργεια και στο δεύτερο δεκάλεπτο και βρίσκοντας καλάθια στο ανοικτό γήπεδο από τους Λαρεντζάκη και ΜακΚίσικ έκανε την ανατροπή και πήγε στο +6 (29-23), στα πρώτα πέντε λεπτά. Στη συνέχεια, η Φενέρ αντέδρασε με μπροστάρη τον Χέιζ, με τον Μιλουτίνοφ να περνά στο παρκέ και να διατηρεί τους «ερυθρόλευκους» στο +5 (36-31), μέχρι το 27’. Στα τελευταία λεπτά, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των Πειραιωτών και πλησίασαν στο καλάθι (36-34), με καλάθι του ΜακΚίσικ στο τελευταίο δευτερόλεπτο να στέλνει τους Πειραιώτες στα αποδυτήρια με το +4 (38-34).

Μετά το άστοχο ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος και από τους δύο, ο Παπανικολάου έστειλε τον Ολυμπιακό στο +5 (40-35), στο 22’. Η απάντηση της Φενέρ ήρθε με τα επιθετικά ριμπάουντ του Σάνλι και τον Ντόρσεϊ, βρίσκοντας σερί 6-0, για το προσπέρασμα (40-41), στο 23’. Στη συνέχεια, οι Φαλ και Κάναν κράτησαν επιθετικά τους «ερυθρόλευκους», με τον Χέιζ να διατηρεί τους φιλοξενούμενους μπροστά (44-46), μέχρι το 25’. Εκεί, οι Πειραιώτες έβγαλαν άμυνες και με τους Σίκμα και Κάναν έκαναν σερί 7-0 ξέφυγαν στο +5 (51-46), στο 27’. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά οι παίκτες του Μπαρτζώκα έχασαν τον ρυθμό τους στην επίθεση και με τον Γουίλμπεκιν να έρχεται «ζεστός» από τον πάγκο, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στον πόντο (53-52), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το ίδιο άσχημα συνέχισαν οι παίκτες του Μπαρτζώκα και στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τη Φενέρ να κάνει σερί 6-0 με Παπαγιάννη και Γουίλμπεκιν, για το +5 (53-58), στο πρώτο δίλεπτο. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Μπαρτζώκα πίεσαν στην άμυνα, εξασφάλισαν τα ριμπάουντ και με τους Λαρεντζάκη και Γουίλιαμς-Γκος έκαναν επιμέρους σκορ 11-2, για το +4 (64-60), στο 35’. Ακολούθησαν απανωτά λάθη από τον Ολυμπιακό, με τον Χέιζ να πατά… γκάζι και με επιμέρους σκορ 1-9 να στέλνει τους φιλοξενούμενους στο +4 (65-69), στο 38’. Οι Πειραιώτες απάντησαν με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ, μία καλή άμυνα και 1/2 βολές τους Γουίλιαμς-Γκος για την ισοφάριση (69-69), στα 38’’ πριν τη λήξη. Στην επόμενη επίθεση ο Γουίλμπεκιν αστόχησε, αλλά και οι Γουίλιαμς-Γκος και Παπανικολάου, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην παράταση.

Με μπροστάρη τον Γκούντουριτς η Φενέρ είχε σταθερά το προβάδισμα στην αρχή του έξτρα πεντάλεπτου (71-74) και με τον Καλάθη, πήγε στο +5 (73-78), στο 43’. Ακολούθησε ένα τρομερό προσωπικό κρεσέντο από τον Κάναν, ο οποίος με σερί 9-0, έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στο +4 (82-78), στα 18,7’’ πριν τη λήξη. Η ομάδα του Σάρας μείωσε με τρίποντο του Γουίλμπεκιν, με τις 2/2 βολές του Γουόκαπ να διαμορφώνουν το τελικό 84-81.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 38-34, 53-52, 69-69 κ.α., 84-81 παράταση

