Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στο «Tuttomercatoweb», με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης να κλείσει τα γήπεδα.

Φυσικά, ο Ιταλός γκολκίπερ αναφέρθηκε τόσο στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, την οποία χαρακτήρισε πετυχημένη, όσο και στο μέλλον του, δείχνοντας τάσεις παραμονής στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπρινιόλι στην ιταλική ιστοσελίδα:

Για τα μέτρα της Κυβέρνησης να κλείσει τα γήπεδα και εάν έχει αισθανθεί ο ίδιος κάποιον κίνδυνο: «Είναι ένα δραστικό μέτρο, που προκαλεί αντιδράσεις. Αλλά μπορώ να το καταλάβω. Μετά από επεισόδια που συνέβησαν σε έναν αγώνα βόλεϊ, η Αστυνομία αρνήθηκε να επιτελέσει το καθήκον της. Οι αστυνομικοί δεν ένιωθαν ασφαλείς. Αναμφίβολα στο ποδόσφαιρο προκαλεί ζημιά. Αλλά από ανθρώπινης άποψης, θεωρώ ότι είναι η σωστή απόφαση, γιατί συνέβαιναν και συμβαίνουν επεισόδια, που δυστυχώς διαταράσσουν την κανονικότητα των ανθρώπων. Το Κράτος» προσπαθεί να καταστείλει το πρόβλημα με αυστηρές μεθόδους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Πριν δύο μήνες ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον Ολυμπιακό και ένας θεατής έριξε μία κροτίδα και ο συμπαίκτης μου, Χουάνκαρ, κατέληξε στο νοσοκομείο. Πιο πρόσφατα, στη διάρκεια του Βόλος - Ολυμπιακός, οπαδοί εισέβαλλαν στο τερέν και ο διαιτητής απειλήθηκε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η αγωνιστική δεν πραγματοποιήθηκε επειδή οι διαιτητές απείχαν, γιατί δεν αισθάνονται ασφαλείς».

Για το αν η απόφαση για κλείσιμο των κερκίδων επηρεάζει τους παίκτες σε οικονομικό επίπεδο: «Όχι, από αυτή την άποψη όχι. Είναι κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς. Δυστυχώς σε οικονομικό επίπεδο ο σύλλογος έχει ήδη υποστεί ζημιά στο Europa League: μετά τους δύο πρώτους αγώνες που δώσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, το γήπεδο έκλεισε και πήγαμε στο "Απ.Νικολαΐδης". Και από μία εγκατάσταση 60.000 θέσεων πήγαμε σε μία με 20.000 θέσει9ς, χάνοντας πολλά έσοδα».

Για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό: «Το πρόσημο της παρουσίας μου είναι θετικό. Είναι μία εμπειρία που με έχει βοηθήσει να αναπτύξω την κουλτούρα μου και αν μπορούσα να γυρίσω στο παρελθόν, θα έπαιρνα αυτή την απόφαση νωρίτερα. Συχνά έχουμε την εντύπωση πως στην Ιταλία όλα είναι τέλεια και πως για να πετύχουμε τους στόχους μας, έχουμε μόνο έναν τρόπο. Η επιλογή της μεταγραφής στο εξωτερικό, παρόλα αυτά, μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα ωφέλιμη, εφόσον επιλέξεις μια σωστή ομάδα. Εγώ έπαιξα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κέρδισα το Κύπελλο Ελλάδα, είμαστε στην πρώτη θέση και διεκδικούμε τίτλους. Εάν έμενα στην Ιταλία, θα είχα αρνηθεί στον εαυτό μου αυτές τις διακρίσεις. Για να παίξεις στο Europa League πρέπει να γίνεις πολύ καλύτερος, είναι μία πιο ανταγωνιστική διοργάνωση».

Για το μέλλον του: «Απολαμβάνω τη ζωή στην Αθήνα, είναι μία όμορφη πόλη, με κουλτούρα και με υπέροχο παραθαλάσσιο μέτωπο. Η προτεραιότητα μου είναι ο Παναθηναϊκός, θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι με τη φανέλα του. Προς το παρόν, συγκεντρώνομαι στις υποχρεώσεις, η 30η Ιουνίου του 2024 απέχει πολύ».

