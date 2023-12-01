Λογαριασμός
Ο Ραντλ τσακωνόταν με τον διαιτητή την στιγμή που τύπος έκανε πρόταση γάμου στο παρκέ - Δείτε βίντεο

Μία πολύ ακατάλληλη στιγμή διάλεξε ο Τζούλιους Ραντλ να εκφράσει τη διαφωνία του με τον διαιτητή, στο ματς των Νικς με τους Πίστονς  

Πρόταση γάμου στο παρκέ - Ραντλ

Σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή βρέθηκε ο Τζούλιους Ραντλ, χωρίς να το… θέλει!

Κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ στην αναμέτρηση των Νικς με τους Πίστονς, ένας τύπος διάλεξε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του στο παρκέ του «MSG».

Ωστόσο, άθελά του ο φόργουορντ της ομάδας από τη Νέα Υόρκη «χάλασε» λίγο το φόντο της όμορφης στιγμής του ζευγαριού, καθώς τη συγκεκριμένη στιγμή επέλεξε να εκφράσει τα παράπονά του σε έναν από τους διαιτητές!

Πρόταση γάμου

Πάντως, για την... ιστορία όλα πήγαν καλά με την πρόταση γάμου, καθώς η ενδιαφερόμενη δέχτηκε.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: πρόταση γάμου μπάσκετ
