Σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή βρέθηκε ο Τζούλιους Ραντλ, χωρίς να το… θέλει!

Κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ στην αναμέτρηση των Νικς με τους Πίστονς, ένας τύπος διάλεξε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του στο παρκέ του «MSG».

Ωστόσο, άθελά του ο φόργουορντ της ομάδας από τη Νέα Υόρκη «χάλασε» λίγο το φόντο της όμορφης στιγμής του ζευγαριού, καθώς τη συγκεκριμένη στιγμή επέλεξε να εκφράσει τα παράπονά του σε έναν από τους διαιτητές!

Wait for it pic.twitter.com/waf1N4VZxG — New York Basketball (@NBA_NewYork) December 1, 2023

Πάντως, για την... ιστορία όλα πήγαν καλά με την πρόταση γάμου, καθώς η ενδιαφερόμενη δέχτηκε.

