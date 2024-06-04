Κλειστή είναι σήμερα, η μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, η Τιενανμέν που βρίσκεται στην καρδιά της κινεζικής πρωτεύουσας, στο Πεκίνο.

Ο λόγος, τα αυστηρά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, φοβούμενη αναταραχές καθώς σαν σήμερα πριν 35 χρόνια έγινε η αιματοβαμμένη φοιτητική διαμαρτυρία με κύριο αίτημα την πολιτική ελευθερία.

Η Σφαγή της Πλατείας Τιενανμέν, έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τις εκατοντάδες των νεκρών από την εισβολή των στρατιωτών αλλά και από τη φωτογραφία με έναν νεαρό διαδηλωτή να αψηφά τα τανκς και να μπαίνει μπροστά τους.

Φωτογραφία αρχείου της 5ης Ιουνίου 1989. Κινεζικά στρατεύματα και τανκς συγκεντρώνονται στο Πεκίνο, μία ημέρα μετά τη στρατιωτική καταστολή που τερμάτισε μια διαδήλωση υπέρ της δημοκρατίας 7 εβδομάδων στην πλατεία Τιενανμέν. Εκατοντάδες σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου. (AP Photo/Jeff Widener )

Τα μέτρα είναι αυστηρά, τόσο στο Πεκίνο όσο και στο Χονγκ Κογκ. Μάλιστα οι η αστυνομία στο Χογκ Κογκ, χθες βράδυ συνέλαβε καλλιτέχνη μόνο και μόνο επειδή σχημάτισε στο αέρα με το χέρι του το «8964», μια αναφορά στην ημερομηνία της σφαγής στην πλατεία Τιενανμέν.

Earlier tonight, Hong Kong performance artist Sanmu Chen appeared to sign the words "8964" in the air—referring to the date of the 1989 Tiananmen Square crackdown—before being surrounded and taken away by police.



Sources tell @AFP that Chen has been released. pic.twitter.com/0sdTgdLegO — Holmes Chan (@holmeschan_) June 3, 2024

Ο καλλιτέχνης, Sanmu Chen, στεκόταν έξω από τον σταθμό Causeway Bay, περιτριγυρισμένος από μέσα ενημέρωσης όταν έκανε τον προφανή φόρο τιμής στη σφαγή. Μιμήθηκε επίσης ρίχνοντας κρασί στο έδαφος, σύμφωνα με μια κινεζική παράδοση που θρηνεί τους νεκρούς.

Σύντομα έφτασαν αστυνομικοί και τον μετέφεραν σε λεωφορείο της αστυνομίας. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ είπε στον Guardian ότι έλαβαν αναφορά για έναν άνδρα που «προκαλούσε αναστάτωση». Είπε ότι οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για έρευνες, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος «άνευ όρων».

Κλειστή η Τενιαμέν

Σήμερα, Τρίτη, η πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου είναι κλειστή. Μια ειδοποίηση στον ιστότοπο έκδοσης εισιτηρίων ανέφερε ότι οι κρατήσεις για επίσκεψη στην περιοχή έχουν ανασταλεί για την ημέρα και τα εισιτήρια που είχαν κλείσει προηγουμένως θα μπορούσαν να επιστραφούν για επιστροφή χρημάτων. Ένας κάτοικος είπε στο Reuters ότι η κεντρική λεωφόρος της πλατείας, η λεωφόρος Chang'an, ήταν κλειστή για τους ποδηλάτες και τους πεζούς.

Δεν έγινε αναφορά για την ημερομηνία της 4ης Ιουνίου στα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αλλά ορισμένοι λογαριασμοί στην Αγγλική γλώσσα που βασίζονται στην Κίνα στο X την Τρίτη προσπάθησαν να διαδώσουν ισχυρισμούς ότι οι αναφορές για τη σφαγή ήταν δυτική παραπληροφόρηση. Τόσο το Χ όσο και η συζήτηση της 4ης Ιουνίου 1989 απαγορεύονται εντός της Κίνας

«Απαγορευμένες» εκδηλώσεις μνήμης

Ομάδες της διασποράς έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις μνήμης σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ και της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, τίμησε την Τρίτη «τους μαθητές και τους πολίτες που παρέλασαν γενναία για την αλλαγή».

Τη Δευτέρα οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι το Χονγκ Κονγκ και οι κινεζικές αρχές συνέλαβαν ή έθεσαν υπό παρακολούθηση αρκετούς αντιφρονούντες.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβε 8 άτομα βάσει ενός νέου νόμου για την εθνική ασφάλεια σε σχέση με κατηγορίες ότι είχαν δημοσιεύσει μηνύματα με ταραχές απο την «ευαίσθητη ημερομηνία».

Για τρεις δεκαετίες, η μεγαλύτερη εκδήλωση μνήμης στην Τιενανμέν πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ, αλλά κάτω από μια αυστηρή καταστολή από την κυβέρνηση της πόλης ενάντια στο φιλοδημοκρατικό κίνημα, έχει επίσης απαγορευτεί . Αυτή την εβδομάδα, δύο νομοθέτες του Χονγκ Κονγκ είπαν ότι εξακολουθεί να είναι νόμιμο για τους ανθρώπους να σημειώνουν την ημερομηνία ιδιωτικά στα σπίτια τους.

Η Regina Ip, βουλευτής υπέρ του Πεκίνου, είπε στον Free Press του Χονγκ Κονγκ ότι ήταν «η ώρα» να σταματήσουν οι δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις, επειδή κάποιοι άνθρωποι «είχαν λεηλατήσει τα συναισθήματα του λαού και είχαν οπλίσει τις εκδηλώσεις μνήμης της 4ης Ιουνίου» για να υποδαυλίσουν το μίσος κατά των Κινέζωνς την κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι διαπράττεται αδίκημα».

Πηγή: skai.gr

