Συνελήφθη πριν λίγη ώρα η μητέρα της 29χρονης κοπέλας που ζει σε αυτοσχέδιο κλουβί μέσα στο σπίτι της οικογένειας στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, η μητέρα θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα στις 12 το μεσημέρι

Η 29χρονη - η οποία πάσχει διαπιστωμένα από σοβαρό ψυχοσωματικό νόσημα - μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Η ιστορία της 29χρονης κοπέλας με βαριά ψυχολογικά προβλήματα στην Καλαμάτα – που οι γονείς της την έχουν μέσα σε αυτοσχέδιο «κλουβί» μέσα στο σπίτι τους, γιατί κανείς δεν τους έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια – έχει συγκινήσει το πανελλήνιο.

Όπως καταγγέλλει η μητέρα της κοπέλας – που υιοθέτησε την 29χρονη όταν εκείνη ήταν βρέφος από το «Μητέρα» – εδώ και χρόνια, από το από το 2017, έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και φορείς για τα προβλήματα της κόρης της, ωστόσο δεν εισακούστηκε από κανέναν. Έτσι, για να προστατέψει την 29χρονη από το να κάνει κακό στους γύρω της αλλά και τον εαυτό της – υποχρεώθηκε να την περιορίσει μέσα στο σπίτι, φτιάχνοντας ένα αυτοσχέδιο ξύλινο «κλουβί» στο δωμάτιο της.

Όταν η κοπέλα βγαίνει στον κήπο, είναι και εκεί «φυλακισμένη», σε χώρο περιφραγμένο με συρματόπλεγμα, ως μοναδικό μέσο αποτροπής της επιθετικής συμπεριφοράς και του αυτοτραυματισμού της. «Χρειαζόμαστε βοήθεια, δεν την έχουμε σε «κλουβί» αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο, είναι για την ασφάλεια της» διαμαρτύρεται η μητέρα της.

Πηγή: skai.gr

