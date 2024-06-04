Ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ημέρες πριν από τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, καθώς η διαφορά τους «αγγίζει» τις 13 μονάδες, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την politic.gr.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται δεύτερος με 15,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 31%-35%, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 17%-19% και το ΠΑΣΟΚ στο 12%-13%. Ακολουθούν:

ΚΚΕ: 7%-9%

Ελληνική Λύση: 7%-9%

ΝΙΚΗ: 4,5%-5,5%

Νέα Αριστερά: 3%-4%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,5%-3,5%

Φωνή Λογικής: 2,5%–3,5%

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των πολιτών στο ερώτημα της δημοσκόπησης για το ποιος είνα ο καταλληλότερος πρωθυπουργός συγκεντρώνοντας 41% των απαντήσεων, με δεύτερον τον «Κανένα» με 35%, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνει 17% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.