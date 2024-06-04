«Venom: The Last Dance»: Δείτε το επικό trailer της ταινίας

Kυκλοφόρησε από τη Sony Pictures, το επίσημο τρέιλερ της τελευταίας ταινίας της τριλογίας «Venom», με τον θρυλικό Eddie Brock να παίρνει σάρκα και οστά ξανά μέσα από την ερμηνεία του Τομ Χάρντι.

Στο πρώτο κλιπ του «Venom: The Last Dance», ένας φαινομενικά ανυποχώρητος Eddie Brock μπροστά στον κίνδυνο δεν έχει άλλη επιλογή από το να αφήσει το συμβιωτή κολλητό του να επέμβει.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «Eddie και ο Venom βρίσκονται σε φυγή. Κυνηγημένοι και από τους δύο κόσμους τους και με τους εχθρούς να πλησιάζουν επικίνδυνα, το δίδυμο αναγκάζεται να πάρει μια μοιραία απόφαση που θα ρίξει την αυλαία στον τελευταίο χορό του Venom και του Eddie».

Το καστ συμπληρώνουν οι Τσιούετελ Έτζιοφορ, Τζούνο Τεμπλ, Ρις Ίφανς, Πέγκι Λου, Αλάνα Ούμπακ και Στίβεν Γκράχαμ.

Σημειώνεται ότι η Κέλι Μαρσέλ, που έγραψε το σενάριο και έκανε την παραγωγή των δύο πρώτων ταινιών, πραγματοποιεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στη νέα παραγωγή σε σενάριο δικό της βασισμένο σε μια ιστορία που επιμελήθηκε μαζί με τον πρωταγωνιστή.

Την παραγωγή υπογράφουν ο Χάρντι και οι Άβι Άραντ, Ματ Τόλμαχ, Έιμι Πασκάλ και Χατς Πάρκερ.

Όπως αναφέρει το Variety, οι δύο πρώτες ταινίες, το «Venom» του 2018, με σκηνοθέτη τον Ρούμπεν Φλέτσερ και το σίκουελ «Let There Be Carnage» του 2021, του Άντι Σέρκις απέφεραν συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

