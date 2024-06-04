Από την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανου Κασσελάκη, ξεκίνησε η συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, το βράδυ της Δευτέρας, στο Kontra Channel.

«Δεν μπορεί κανείς να δηλώσει ικανοποιημένος από αυτό το τηλεοπτικό show. Αυτό δεν συνιστά τη θεσμική διαδικασία κατάθεσης της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης που δεσμεύει όλους τους υπόχρεους. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να φθάσουμε σε αυτό το σημείο και να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν συνιστά μια επίσημη κατάθεση. Δεν έχουμε γνώση των πραγματικών δεδομένων», ήταν το εισαγωγικό σχόλιό του.

Στην παρατήρηση, μάλιστα, ότι η πλατφόρμα υποβολής πόθεν έσχες είναι κλειστή, απάντησε ότι ο υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τη δήλωσή του εγγράφως. «Θα μπορούσε να το είχε κάνει στο πλαίσιο της ηθικής υποχρέωσης που παραδέχεται και ο ίδιος ότι έχει ως νέος αρχηγός ενός κόμματος, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αντέτεινε ο 'Ακης Σκέρτσος και συνέχισε:

Ο Στ. Κασσελάκης «οφείλει να παράγει ένα νέο ηθικό υπόδειγμα και ηθικό παράδειγμα. Αυτό το έκανε μετά από πάρα πολλή πίεση και όχι επειδή είναι κάποιο δικό μας καπρίτσιο. Αυτό λέει το Σύνταγμα, αυτό λένε οι νόμοι μας, ότι τα πολιτικά πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν την περιουσιακή κατάστασή τους. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ισχύει κάτι διαφορετικό για τον κ. Κασσελάκη».

Ειδικότερα, «ο κ. Κασσελάκης ελέγχεται για την αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης που οφείλει να κάνει ένα πολιτικό πρόσωπο όταν αναλαμβάνει συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει καταθέσει είκοσι φορές. Είκοσι χρόνια ελέγχεται ως πολιτικό πρόσωπο για την περιουσιακή κατάστασή του, έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά. Έχει ελεγχθεί και από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ που επί πέντε χρόνια τον είχαν στοχοποιήσει προσωπικά, τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Παρά τις φήμες, τη δυσφήμιση, τη συνωμοσιολογία, τα δημοσιεύματα, τον κιτρινισμό, δεν βρέθηκε τίποτε», επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείας και χαρακτήρισε «θλιβερό», όπως είπε, το γεγονός ότι «ένας νέος άνθρωπος, όπως ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό με άλλες παραστάσεις, έχει απορροφηθεί τόσο γρήγορα από την ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ και από τον πολακισμό. Το είχαμε επισημάνει και όταν διεκδικούσε την αρχηγία, ότι η τοξικότητα που καταδικάσθηκε πέρυσι στις κάλπες και που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται και αντιπολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς δεν έχει εγκαταλειφθεί από τον κ. Κασσελάκη».

Στο ερώτημα αν και η ΝΔ μετέρχεται την τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση, ο 'Ακης Σκέρτσος απάντησε ως εξής: «Εμείς προσπαθούμε να μιλάμε με εντιμότητα, με τεκμηρίωση, να μη λέμε άλλα και να κάνουμε άλλα. Βλέπω πάρα πολλές αντιφάσεις στην πολιτική παρουσία του κ. Κασσελάκη και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό», διαπίστωσε επίσης.

Έφερε δε, ως παράδειγμα τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του κόμματος των Σπαρτιατών, όπου «δεν κατέθεσε υπόμνημα στη δικαιοσύνη, ως θα όφειλε, για να απαγορευθεί η συμμετοχή του στις ευρωεκλογές. Το κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία». 'Αλλο παράδειγμα, σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, είναι η οικονομική πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Λέει ότι δεν πρέπει να πάμε πάλι σε μνημόνια και να χρεοκοπήσει η χώρα, αλλά καταθέτει μια πρόταση η οποία κοστίζει 45,8 δισεκ. ευρώ. Ξανά με λεφτόδεντρα, ξανά ακοστολόγητα, ξανά να ρίξουμε την οικονομία στα βράχια;», διερωτήθηκε κλείνοντας το σχετικό απόσπασμα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο υπουργός Επικρατείας ερωτηθείς για το εάν η Νέα Δημοκρατία θα δημοσιοποιήσει τα χρήματα που διέθεσε για τη διαφημιστική δαπάνη της προεκλογικής περιόδου, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν πρόκειται να κρύψουμε τίποτε». Ενώ για τα χρέη της ΝΔ είπε πως είναι απολύτως ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται.

Στα οικονομικά, κληθείς να πάρει θέση γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει το ΦΠΑ, γιατί δεν μειώνει τους έμμεσους φόρους εν γένει, ο υπουργός Επικρατείας επικαλέσθηκε την εκτεταμένη φοροδιαφυγή ως έναν από τους λόγους. Πάντως, σε βάθος πενταετίας η Ελλάδα ήλεγξε καλύτερα τον πληθωρισμό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποστήριξε.

Και για το πολιτικό πλαίσιο των ευρωεκλογών, τέλος, σημείωσε ότι «όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτουν τις σωστές προτεραιότητες για τα θέματα και τα προβλήματα που επηρεάζουν, δημιουργούν ανασφάλεια στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, τόσο θα αυξάνεται η επιρροή των συστημικών κομμάτων και όχι των αντισυστημικών και ακραίων φωνών.

Οι ακραίες, ακροδεξιές ή ακροαριστερές φωνές ενδυναμώνονται, όσο σφυρίζουμε αδιάφορα με τα προβλήματα που μας λένε ότι έχουν οι πολίτες. Στην ασφάλεια, στη μετανάστευση, στην ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα, στις θέσεις εργασίας», κατέληξε.

ΣΥΡΙΖΑ: Ποιος και πώς πληρώνει τον κ. Γκρίνμπεργκ και την πανάκριβη διαφημιστική καμπάνια της ΝΔ;

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εκδίδει αιχμηρή ανακοίνωση εναντίον του Άκη Σκέρτσου, τον οποίον ειρωνικά χαρακτηρίζει «επιθεωρητή Κλουζώ».

«Ο λαλίστατος υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα έκανε επίδειξη γνώσεων για την ποιότητα των απορρυπαντικών και ανέλαβε εργολαβία την επίθεση λάσπης κατά του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι έπαθε αφωνία», σημειώνει η Κουμουνδούρου, προσθέτοντας ότι «εμείς δεν έχουμε υπόψιν άλλο κόμμα το οποίο με χρέος ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ -το υψηλότερο χρέος από όλα τα κόμματα στην Ευρώπη- να μπορεί να σπαταλά περισσότερα χρήματα από κάθε κόμμα στη Γερμανία και την Ιταλία για αυτές τις ευρωεκλογές».

Το ερώτημα παραμένει και μετά την πανικόβλητη αμηχανία του κ. Σκέρτσου γίνεται πιο εκκωφαντικό: ποιος και πώς πληρώνει τον κ. Γκρίνμπεργκ και την πανάκριβη διαφημιστική καμπάνια της ΝΔ και γιατί δεν δημοσιοποιούνται τα εν λόγω τιμολόγια (υπάρχουν, άραγε;)», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

Ο λαλίστατος υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα έκανε επίδειξη γνώσεων για την ποιότητα των απορρυπαντικών και ανέλαβε εργολαβία την επίθεση λάσπης κατά του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι έπαθε αφωνία (Kontra Channel, 3/6/24).

Όσο συνέκρινε κόκκους απορρυπαντικών, δεν «είδε» τα δυσθεώρητα ποσά που ξοδεύει προεκλογικά του κόμμα του σε διαφημιστική δαπάνη: 192.000 ευρώ τις τελευταίες 30 ημέρες, μόνο στη Google, ποσό υπερδιπλάσιο από το ποσό που ξοδεύουν όλα μαζί τα υπόλοιπα κόμματα!

Όσο ο Υπουργός Επικρατείας παρίστανε τον επιθεωρητή Κλουζώ για να «αποκαλύψει» τις κοινωνικές επαφές του Στέφανου Κασσελάκη, δεν φρόντισε να ρωτήσει για το αν και πώς πληρώνεται ο κ. Γκρίνμπεργκ, καθώς του διαφεύγει η ακριβής σχέση του κ. Μητσοτάκη με τον γνωστό επικοινωνιολόγο.

Παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θέτει επιτακτικά το συγκεκριμένο ερώτημα.

Τουλάχιστον, ο κ. Σκέρτσος μας καθησύχασε ότι τα χρέη της ΝΔ είναι «απολύτως ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται». Ωστόσο, ούτε για αυτό γνωρίζει λεπτομέρειες. Καλό θα ήταν να τις μάθει, διότι εμείς δεν έχουμε υπόψιν άλλο κόμμα το οποίο με χρέος ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ -το υψηλότερο χρέος από όλα τα κόμματα στην Ευρώπη- να μπορεί να σπαταλά περισσότερα χρήματα από κάθε κόμμα στη Γερμανία και την Ιταλία για αυτές τις ευρωεκλογές.

Το ερώτημα παραμένει και μετά την πανικόβλητη αμηχανία του κ. Σκέρτσου γίνεται πιο εκκωφαντικό: ποιος και πώς πληρώνει τον κ. Γκρίνμπεργκ και την πανάκριβη διαφημιστική καμπάνια της ΝΔ και γιατί δεν δημοσιοποιούνται τα εν λόγω τιμολόγια (υπάρχουν, άραγε;);

Σηκώνει το γάντι ο Κασσελάκης - «Δώστε τώρα στη δημοσιότητα τους όρους ρύθμισης τους χρέους σας»

Στον «χορό» των δηλώσεων μπήκε και ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να «σηκώνει το γάντι» και να καλεί δημόσια τη γαλάζια παράταξη να «δώσει τώρα στη δημοσιότητα τους όρους ρύθμισης του χρέους της».

«Να μάθει ο ελληνικός λαός πώς πολιτεύεται το πιο υπερχρεωμένο κόμμα στην Ευρώπη, το οποίο οφείλει μισό δισ. ευρώ και διεξάγει την πιο ακριβή διαδικτυακή καμπάνια στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανοίξατε τον ασκό του Αιόλου και τώρα θα το ζήσετε μέχρι τέλους:

Οι όροι της ρύθμισης του χρέους της Νέας Δημοκρατίας ΔΕΝ είναι δημόσιο έγγραφο.

Δώστε τους τώρα στη δημοσιότητα.

