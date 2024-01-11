Ανακοίνωσε την απόκτηση του Παπανικολάου ο Παναθηναϊκός

Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Νίκος Παπανικολάου

Ο ταλαντούχος φουνταριστός, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, μεταξύ άλλων και του Ολυμπιακού, αποδέχθηκε την πρόταση του «τριφυλλιού» και για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα φοράει το πράσινο σκουφάκι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Παπανικολάου για 2,5 χρόνια για το τμήμα πόλο.

Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε το τμήμα υδατοσφαίρισης του Παναθηναϊκού, καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του τον Νίκο Παπανικολάου.

Ο 24χρονος φουνταριστός κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά το κολεγιακό πρωτάθλημα στις ΗΠΑ με το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, κερδίζοντας παράλληλα για τρίτη διαδοχική σεζόν το βραβείο του MVP.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Παπανικολάου έχει στεφθεί πρωταθλητής κόσμου με την εθνική εφήβων το 2018, όταν μάλιστα είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στο Σομπατέλι της Ουγγαρίας.

Ο Παπανικολάου ξεκίνησε την καριέρα του το 2009 στον Νηρέα Χαλανδρίου και την επόμενη χρονιά πήγε στο Παλαιό Φάληρο που έμεινε περίπου μέχρι το 2015.

Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για τον ΑΝΟ Γλυφάδας που έμεινε μέχρι το 2019 πριν πάρει μεταγραφή για το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλει στις ΗΠΑ από όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του πριν λίγες ημέρες.

Σε δήλωση του στο pao1908.com ο Παπανικολάου είπε: «Ασφαλώς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα και θα αγωνιστώ σε έναν τόσο μεγάλο Σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Έρχομαι με επιπλέον εμπειρίες από τις ΗΠΑ και ανυπομονώ να δουλέψω και πάλι μαζί με τον κόουτς Μάζη. Με πολλούς από τους συμπαίκτες μου γνωρίζομαι και ανυπομονώ να μπούμε στην προετοιμασία και τον Μάρτιο να ξεκινήσουμε τους αγώνες για να κάνουμε κάτι πολύ καλό με τον Παναθηναϊκό».»

