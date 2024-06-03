Μεταξύ των στιβαρών διεθνών δυνάμεων σε μια εποχή αυξανόμενων παγκόσμιων εντάσεων, οι Έλληνες εφοπλιστές εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπο να ευημερούν, σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Τα ελληνόκτητα πλοία μεταφέρουν τα πάντα. Το αργό πετρέλαιο και τα καύσιμα που παράγονται από αυτό, το φυσικό αέριο για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, τα τελικά προϊόντα, τον άνθρακα και τα μεταλλεύματα που κινούν την παγκόσμια οικονομία. Οι Ελληνες βρίσκονται στήθος με στήθος με τις κινεζικές εταιρείες ως οι νούμερο 1 ιδιοκτήτες πλοίων στον κόσμο που μεταφέρουν σχεδόν όλο το παγκόσμιο εμπόριο βάσει όγκου.

Και σε όλες τις αγορές, τα κέρδη είναι καλά. Οι τιμές για τα πετρελαιοφόρα εκτοξεύτηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία οδήγησε σε αύξηση των αποστάσεων που πρέπει να διανύσουν τα πλοία.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, οι επιθέσεις των Χούθι στον εμπορικό στόλο – αντίποινα στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα – ανάγκασαν τη συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να αποφύγει τη διώρυγα του Σουέζ, φουσκώνοντας και πάλι τα κέρδη καθώς οι αποστάσεις αυξήθηκαν.

Τα γιγαντιαία πλοία μεταφοράς άνθρακα και σιδηρομεταλλεύματος έκαναν το καλύτερο ξεκίνημα σε ένα έτος από το 2015 τουλάχιστον.

«Εμπνεόμαστε περισσότερο από το εμπορικό συμφέρον και όχι από την πολιτική», δήλωσε ο Τεντ Πετρόπουλος, ιδρυτής της Petrofin Research με έδρα την Αθήνα και γνωστή προσωπικότητα της ελληνικής ναυτιλιακής οικονομίας.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους επιβιώσαμε αυτούς τους αιώνες είναι ότι ήμασταν πολύ ευέλικτοι, ευρηματικοί και ικανοί να προσαρμοζόμαστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες».

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες, των οποίων η εμπλοκή στη ναυτιλία εκτείνεται εδώ και αιώνες, δεν έχουν δεχθεί κριτική.

Στα $180 δισ. η αξία του ελληνικού στόλου

Κατά την τελευταία δεκαετία, η ναυτιλία έχει συνεισφέρει 148 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία και συνέβαλε κατά 8% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πέρυσι.

Όσον αφορά τη μεταφορική ικανότητα, η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πάνω από την Κίνα ως ο μεγαλύτερος πλοιοκτήτης στον κόσμο, ενώ σε όρους ακαθάριστης χωρητικότητας κατατάσσεται στη δεύτερη θέση. Η συνολική αξία του ελληνικού στόλου εκτιμάται σε σχεδόν 180 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Clarkson Research Services Ltd., μονάδα του μεγαλύτερου ναυλομεσίτη στον κόσμο.

