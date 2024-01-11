ΕΠΟ: «Καμία παραποίηση ονόματος διαιτητή - Η υπόθεση παραπέμπεται στα αρμόδια όργανα»

Θέση πήρε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά από όσα ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Αλέξης Κούγιας, αλλά και πολλά δημοσιεύματα του Τύπου, που έκαναν λόγο για παραποίηση ονόματος αξιωματούχου του VAR στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.



Στην ανακοίνωση η ΕΠΟ αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία παραποίηση, ενώ σημειώνει και το όνομα του αξιωματούχου, όπως αυτό γράφεται σε επίσημο έγγραφο της ομοσπονδίας, Kristian Mickel.

Τέλος, επισημαίνει ότι η υπόθεση παραπέμπεται στα αρμόδια όργανα.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται στη δήθεν παραποίηση του ονόματος του αξιωματούχου VAR στον πρόσφατο αγώνα της 17ης αγωνιστικής της Super League1 Ολυμπιακός-ΑΕΚ, θεωρούμε αναγκαίο να γνωστοποιήσουμε ότι, με βάση το επίσημο έγγραφο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σλοβακίας, το όνομα του είναι Kristian Mickel.



Ουδεμία παραποίηση του ονόματος έγινε. Το μόνο που έγινε, είναι παραποίηση της αλήθειας από αυτούς που επικαλούνται δήθεν παραποίηση του ονόματος. Επιπροσθέτως, η υπόθεση παραπέμπεται άμεσα στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της αθλητικής δικαιοσύνης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.