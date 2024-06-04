Η αγαπημένη τραγουδίστρια και φέτος και παρουσιάστρια, Μελίνα Ασλανίδου, φιλοξενήθηκε χθες στο πλατό του The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για όλα.

Τον τόπο που έχει επιλέξει να ζει, τη γνωριμία της με τον Νίκο Παπάζογλου την εποχή που σπούδαζε βοηθός μικροβιολόγου, τ’ απωθημένα της αλλά και το τραγούδι που δεν της έδωσε ο Αντώνης Βαρδής εξηγώντας και το γιατί.

«Είναι πολύ συνειδητό να ζω έτσι, να έχω καλοψυχία. Αυτή τη γραμμή την έχω πάρει από τους γονείς μου» είπε αρχικά η τραγουδίστρια και συνέχισε: «Είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος, θέλω να δίνω στον κόσμο πόσο μάλλον στον άνθρωπο που θα είναι δίπλα μου. Πλέον όμως υπάρχουν και κάποια όρια»

Ενώ δήλωσε πως βγαίνει υποχρεωτικά για κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις ενώ η ίδια είναι σπιτόγατα και θα προτιμούσε να χαλαρώνει στον χώρο της.

Λίγο αργότερα διηγήθηκε πώς γνωρίστηκε με το είδωλό της, Νίκο Παπάζογλου:

«Γνώρισα τον Νίκο Παπάζογλου σε ένα μπαράκι όταν σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη. Άκουγα Παπάζογλου μόνο, ήμουν παπαζογλάκι εκατό τοις εκατό. Τότε σπούδαζα βοηθός μικροβιολόγου.

Κι έτσι τον γνώρισα, γίναμε φίλοι μέχρι το τέλος. Ήρθε να με ακούσει μετά από πολλά χρόνια ενώ του έλεγα «σε παρακαλώ έλα λέω όλα τα τραγούδια σου». Μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε και δάκρυσε γιατί του είπα τον Αύγουστο».

«Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί όταν άρχισα να δουλεύω στην Αθήνα συνεργάστηκα με τον Γιώργο Νταλάρα. Το μόνο που δεν πρόλαβα να κάνω είναι να τραγουδήσω με τον Πασχάλη Τερζή» συμπλήρωσε στη συνέχεια και προχώρησε και σε μια αποκάλυψη:

«Υπήρχε ένα τραγούδι που το ήθελα αλλά ο Αντώνης Βαρδής έλεγε ότι δεν μου πάει, γιατί είμαι λαϊκή τραγουδίστρια. Αυτό το τραγούδι είναι τα Συνθήματα»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.