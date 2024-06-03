Σύμφωνα τη δημοσκόπηση της Marc που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 2 Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία πιάνει τον στόχο του 33%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνει ποσοστό κάτω του 17,8% που είχε λάβει στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, η ΝΔ προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με 16 μονάδες. Διαφορά που στην εκτίμηψη ψήφου αυξάνεται περαιτέρω στις 16,9.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 31,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 15,1%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 10,7%, η Ελληνική Λύση 7,6%, το ΚΚΕ 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,8%, η Νίκη 3,3%, το ΜέΡΑ25 2,4%, η Φωνή Λογικής 2,4%, η Νέα Αριστερά 2,3%, και οι Δημοκράτες 2,1%.

Στην εκτίμηση αποτελέσματος η ΝΔ παραμένει πρώτη με 33,3% ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με 16,4%, το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 12,1%, η Ελληνική Λύση έρχεται 4η με 8,7% και το ΚΚΕ πέμπτο, με 7,5%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η ΝΙΚΗ με 3,6% και το ΜΕΡΑ 25 με 2,8%.

Στην κατανομή εδρών, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να στέλνει στην Ευρωβουλή 8 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 4 το ΠΑΣΟΚ 3,η Ελληνική Λύση 2, το ΚΚΕ 2, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και η ΝΙΚΗ φαίνεται ότι εκλέγουν από έναν βουλευτή.

Πηγή: skai.gr

