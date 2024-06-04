Το Ισραήλ πστεύει ότι το ένα τρίτο των ομήρων στη Γάζα είναι νεκροί

Το Ισραήλ πιστεύει ότι πάνω από ένα τρίτο των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα είναι νεκροί, όπως προκύπτει σήμερα από κυβερνητικό απολογισμό.

Από τους περίπου 250 ανθρώπους που απήχθησαν από τη Λωρίδα της Γάζας από ενόπλους της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, πολλές δεκάδες απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο εκεχειρίας τον Νοέμβριο, ενώ άλλοι έχουν εντοπιστεί -νεκροί ή ζωντανοί- από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο κυβερνητικός απολογισμός αναφέρει ότι 120 παραμένουν σε ομηρεία, εκ των οποίων 43 έχουν κηρυχθεί νεκροί ή αγνοούμενοι από Ισραηλινούς αξιωματούχους με βάση διάφορες πηγές πληροφόρησης, ανάμεσά τους και πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, υλικό από κάμερες ασφαλείας ή βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες και εργαστηριακή ανάλυση των λειψάνων.

Κάποιοι αξιωματούχοι μάλιστα έχουν δηλώσει ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Η Χαμάς, η οποία στις αρχές του πολέμου απείλησε ότι θα εκτελούσε τους ομήρους ως αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, έχει δηλώσει έκτοτε ότι οι επιθέσεις αυτές είναι που προκάλεσαν τον θάνατο των ομήρων.

Το Ισραήλ δεν το έχει αποκλείσει αυτό για όλες τις περιπτώσεις, αλλά έχει σημειώσει ότι κάποια από τα πτώματα ομήρων που βρέθηκαν έφεραν σημάδια εκτέλεσης.

Χθες Δευτέρα, τέσσερις ακόμη όμηροι προστέθηκαν στον κατάλογο με τους νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε δημοσίως την Παρασκευή ότι η ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση του πυρός θα προβλέπει την απελευθέρωση αριθμού ομήρων.

Ωστόσο, οι προσπάθειες των μεσολαβητών για σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας έχουν οδηγηθεί σε τέλμα καθώς το Ισραήλ επιμένει να αρχίσει εκ νέου τις επιθέσεις για την εξάλειψη της Χαμάς, ενώ η ισλαμιστική οργάνωση απαιτεί τον εγγυημένο τερματισμό του πολέμου και την απόσυρση όλων των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

