Στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στα πλαίσια των Ποσειδωνίων 2024, παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα νηολόγησης, niologio.gov.gr.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη και της Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνας Τραυλού. Την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας έκανε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ανέλαβε μεγάλο κομμάτι της προσπάθειας ψηφιοποίησης αυτού του κρίσιμου τομέα για την ελληνική ναυτιλία.

Τι κάνει η πλατφόρμα niologio.gov.gr;

Η πλατφόρμα niologio.gov.gr έρχεται να φέρει την πολυαναμενόμενη λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής ναυτιλίας: τη χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία νηολόγησης. Μέχρι σήμερα, η διαδικασία απαιτούσε φυσική παρουσία εντός περιορισμένου ωράριου και πολλά έγγραφα σε έντυπη μορφή. Με την ψηφιακή πλατφόρμα, όλα αυτά απλοποιούνται και εκσυγχρονίζονται.

Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες της Πλατφόρμας

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους πλοιοκτήτες να υποβάλουν την αίτηση νηολόγησης ηλεκτρονικά, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, σε ελληνικά ή αγγλικά. Αυτό καταργεί την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες και απλοποιεί τη διαδικασία.

Απλοποίηση Διαδικασιών

Οι 5 υπεύθυνες δηλώσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με 5 «κλικ» σε ψηφιακούς όρους. Αυτό μειώνει δραστικά τον όγκο χαρτιού και επιταχύνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να ελέγχουν όλα τα δικαιολογητικά ταχύτερα και ηλεκτρονικά.

Ενιαία Πληρωμή Τελών

Η καταβολή των απαιτούμενων τελών γίνεται με μία ενιαία ηλεκτρονική πληρωμή, αντί για τα παραδοσιακά παράβολα. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και μειώνει την πολυπλοκότητα των συναλλαγών.

Άμεση Έκδοση Εγγράφων

Το έγγραφο «εθνικότητας» εκδίδεται αυτόματα και μπορεί να αντληθεί ανά πάσα στιγμή μέσω της πλατφόρμας. Έτσι, το έγγραφο φτάνει άμεσα στο νηολογούμενο σκάφος, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας του.

Οφέλη για την Ελληνική Ναυτιλία

Η πλατφόρμα niologio.gov.gr διευκολύνει τις ναυτιλιακές εταιρείες να φέρουν μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου τους υπό την ελληνική σημαία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στη διεθνή σκηνή.

Στρατηγική Συνεργασία και Υλοποίηση

Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε με την καθοδήγηση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος εφάρμοσε το επιτυχημένο μοντέλο της ψηφιοποίησης του Κτηματολογίου. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας απαιτούσε τη συνεργασία πολλών πλευρών, όπως του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Οφέλη για την Ελληνική Σημαία

Η ψηφιακή νηολόγηση εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τις ναυτιλιακές εταιρείες να φέρουν μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου τους υπό την ελληνική σημαία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στη διεθνή σκηνή.

Η πλατφόρμα niologio.gov.gr αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση, την ψηφιοποίηση και την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών της ελληνικής ναυτιλίας, ισχυροποιώντας τη θέση της ελληνικής σημαίας στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή.

Πηγή: skai.gr

