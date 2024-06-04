Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.443,54 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,27%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,77 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώσησε ποσοστό 0,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (+2,17%), της Μυτιληναίος (+0,76%) και της Aegean Airlines (+0,53%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-1,41%), της Alpha Bank (-1,33%) και της Πειραιώς (-1,19%).

Ανοδικά κινούνται 21 μετοχές, 17 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Moda Bango +2,79% και Ευρωσύμβουλοι +2,73%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Prodea -7,69% και Καρέλιας -4,71%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.