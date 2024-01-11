Ζημιά με Μπαλντασάρα στον Παναιτωλικό: Υπέστη κάταγμα

Συνεχίζεται η κακοτυχία με τους τραυματισμούς στον Παναιτωλικό.



Με τον Μάριο Οικονόμου να έχει τεθεί νοκ-άουτ για δυο βδομάδες λόγω θλάσης, ακόμα μεγαλύτερο αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε με τον Φράνκο Μπαλντασάρα.

Ο Αργεντινός χαφ δέχθηκε έναστην προπόνηση και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη συνέχεια έδειξαν πώς έχει υποστείΚάτι που σημαίνει ότιγια το επόμενο διάστημα, με την επιστροφή στη δράση να εκτιμάται έπειτα από

