Ζημιά με Μπαλντασάρα στον Παναιτωλικό: Υπέστη κάταγμα

Συνεχίζεται η κακοτυχία με τους τραυματισμούς στον Παναιτωλικό.
Με τον Μάριο Οικονόμου να έχει τεθεί νοκ-άουτ για δυο βδομάδες λόγω θλάσης, ακόμα μεγαλύτερο αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε με τον Φράνκο Μπαλντασάρα.
Ο Αργεντινός χαφ δέχθηκε ένα χτύπημα στην προπόνηση και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη συνέχεια έδειξαν πώς έχει υποστεί κάταγμα στο μετατάρσιο.
Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπολογίζεται για το επόμενο διάστημα, με την επιστροφή στη δράση να εκτιμάται έπειτα από έναν μήνα.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.