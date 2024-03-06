Υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Προμετέι και αποχαιρέτησε το Eurocup ο Άρης

Με σκληρό τρόπο είπε «αντίο» στο φετινό Eurocup ο Άρης.

Οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν να προβάλουν αντίσταση στην Προμετέι, γνωρίζοντας τη συντριβή 95-67, στο νοκ άουτ ματς των «16» του Eurocup, που έγινε στην ουδέτερη Ρίγα της Λετονίας.

Από την ομάδα του Καστρίτη, ξεχώρισαν οι Χάρελ και Τολιόπουλος με 20π. και 13π. αντίστοιχα, ωστόσο μαζί είχαν από 2/13 τρίποντα, ενώ συνολικά οι «κίτρινοι» είχαν 5/25. Παράλληλα, ο Άρης τελείωσε το ματς με 19 λάθη και μόλις 12 ασίστ.

Στον αντίποδα, η Προμετέι θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας την Μπουργκ στον νοκ άουτ προημιτελικό. Οι Ουκρανοί είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Αγκάντα, Κλαβέλ και Τκατσένκο με 16 πόντους ο καθένας.

Το ματς

Με τους Μπάνκστον, Μπλούμπεργκς, Χάρελ, Τολιόπουλο και Μποχωρίδη ξεκίνησε ο Άρης. Κακή αρχή από τους «κίτρινους», με τον Αγκάντα να δημιουργεί πολλά προβλήματα για το 10-2 της Προμετέι, στο πρώτο τρίλεπτο. Η αντίδραση της ομάδας του Καστρίτη ήρθε μέσα από την άμυνα, με αποτέλεσμα να πλησιάσει στο καλάθι (12-10), στο 5’. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τα λάθη να δίνουν καλάθια στο ανοικτό γήπεδο στους Ουκρανούς και εκείνοι να ξεφεύγουν στο +11 (25-14), στο 8’. Στον εναπομείναντα χρόνο, ο Χάρελ κράτησε επιθετικά τους φιλοξενούμενους (25-17), αλλά με τρίποντο του Κλαβέλ στο τέλος οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +11 (28-17).

Τα απανωτά τρίποντα της Προμετέι στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, την έστειλαν στο +16 (34-18), στο 12’. Οι Τολιόπουλος και Σανόγκο προσπάθησαν να κρατήσουν τον Άρη στο ματς (38-25), μέχρι το 14’. Ωστόσο, τα λάθη και οι κακές επιστροφές στην άμυνα έδωσαν την ευκαιρία ξανά στους Ουκρανούς να τρέξουν και με μπροστάρη τον «ζεστό» Κλαβέλ να εκτοξεύουν τη διαφορά στο +21 (48-27), στο 18’. Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε κάτι δραματικά, με ένα καλάθι του Χάρελ να διαμορφώνει το 51-32 του πρώτου ημιχρόνου.

Τα ίδια προβλήματα είχε ο Άρης και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με την Προμετέι να πηγαίνει στο +23 (57-34), στο 22’. Οι «κίτρινοι» βρήκαν πόντους με τις δεύτερες ευκαιρίες, αλλά ο Μπάλβιν ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα, με τους Ουκρανούς να πηγαίνουν τη διαφορά στο +24 (65-41), στο 25’. Στα επόμενα λεπτά, το ματς έγινε πολύ ελεύθερο, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση, στέλνοντας τη διαφορά στο +26 (74-48), με τον Κατσίβελη να κάνει το 74-50, στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Με τρίποντα του Μαρτς ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο και έτσι η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +30 (80-50), ενώ στη συνέχεια η Προμετέι πήγε ακόμη και στο +31 (85-54), στο 34’. Όπως είναι φυσικό, το παιχνίδι είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Άρη να γνωρίζει την ήττα με το τελικό 95-67.

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 51-32, 74-50, 95-67

