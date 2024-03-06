Χωρίς τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα των «16» του Conference League απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Πέμπτη στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:45). Ο νεαρός μέσος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Αντίθετα, κανονικά διαθέσιμος είναι ο Ροντινέι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε 21 παίκτες και το πιθανότερο είναι να εμπιστευτεί την ενδεκάδα της ρεβάνς με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη, δηλαδή... Πασχαλάκης-Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα-Έσε, Τσικίνιο-Όρτα, Φορτούνης, Ποντένσε-Ελ Καμπί.

Αναλυτικά η αποστολή:

Παπαδούδης, Καρβάλιο, Κάρμο, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, Φορτούνης, Έσε, Όρτα, Ιμπόρα, Γιόβετιτς, Μασούρας, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Ποντένσε, Ρίτσαρντς, Ροντινέι, Τζολάκης, Ντόη, Ρέτσος, Ελ Αραμπί, Κίνι.

