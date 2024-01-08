Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια σειρά από πολύ δύσκολα παιχνίδια και ο «πονοκέφαλος» για τον Αταμάν έχει ήδη ξεκινήσει, που έχασε άλλον έναν σημαντικό παίχτη, σε ένα σημείο μάλιστα που ο Αργεντίνος άσος έδειχνε να έχει βρει ρυθμό και ψυχολογία στο παιχνίδι του. Όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, ο τραυματισμός αυτός έρχεται σε ένα πολύ κακό σημείο, αφού οι πράσινοι λίγες μέρες πριν αποδεσμεύσανε τον Κάιλ Γκάι που δεν έβρισκε χρόνο συμμετοχής.
