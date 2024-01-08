Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Έτσι «καλύπτει» το κενό του Βιλντόζα ο Αταμάν

Oι ατυχίες την φετινή περίοδο για τον Παναθηναϊκό δεν έχουν τελειωμό. Ο Λούκα Βιλντόζα χτύπησε στο γόνατο στην αναμέτρηση κόντρα στο Περιστέρι και οι πράσινοι τον χάνουν για τουλάχιστον ένα μήνα

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια σειρά από πολύ δύσκολα παιχνίδια και ο «πονοκέφαλος» για τον Αταμάν έχει ήδη ξεκινήσει, που έχασε άλλον έναν σημαντικό παίχτη, σε ένα σημείο μάλιστα που ο Αργεντίνος άσος έδειχνε να έχει βρει ρυθμό και ψυχολογία στο παιχνίδι του. Όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, ο τραυματισμός αυτός έρχεται σε ένα πολύ κακό σημείο, αφού οι πράσινοι λίγες μέρες πριν αποδεσμεύσανε τον Κάιλ Γκάι που δεν έβρισκε χρόνο συμμετοχής.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark