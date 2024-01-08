Νέος προπονητής στην εθνική Βραζιλίας ο Ντοριβάλ

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πρόσληψης του Κάρλο Αντσελότι, που θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Ρεάλ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας κατέληξε στη λύση του Ντοριβάλ Ζούνιορ.



Ο 61χρονος προπονητής παραιτήθηκε από την Σάο Πάουλο για να αναλάβει την «σελεσάο», με στόχο να την οδηγήσει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η πρώτη μεγάλη πρόκληση, πάντως, θα είναι το Κόπα Αμέρικα το προσεχές καλοκαίρι.

, που οδήγησε το 2022 τη Φλαμένγκο στην κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες, έχει επίσης δουλέψει σε Ατλέτικο Μινέιρο, Ατλέτικο Παραναένσε, Ιντερνασιονάλ, Βάσκο ντα Γκάμα, Φλουμινένσε και Παλμέιρας.Μέχρι πρότινος ρόλο υπηρεσιακού προπονητή είχε ο Φερνάντο Ντίνις, που είχε αναλάβει καθήκοντα μετά την απόλυση του Τίτε λόγω του αποκλεισμού από την Κροατία στα προημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ.

