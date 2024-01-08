«Στο νοσοκομείο ο Λαβέτσι λόγω υπερβολικής δόσης χαπιών» - Διαψεύδει η οικογένειά του

Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι ο Εζέκιελ Λαβέτσι. Ο παλαίμαχος Αργεντινός επιθετικός νοσηλεύεται και πάλι σε νοσοκομείο, λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη νοσηλεία που είχε μετά από τραυματισμό του λόγω θραυσμάτων μετά από ένα δείπνο στο οποίο έδινε το παρών σε φιλικό του πρόσωπο.



Αυτή τη φορά, ο Λαβέτσι βρίσκεται σε νοσοκομείο του Μπουένος Άιρες αφού φέρεται να έχει πάρει υπερβολική δόση χαπιών.



Ο Λαβέτσι όπως τονίζει η Clarin, «θα είχε υποτροπή στην υγεία του και θα συνοδευόταν από την οικογένειά του για θεραπεία». Φαίνεται πως υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων στην κλινική Zabala στο Belgrano, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε άλλο κέντρο αποκατάστασης στο Boedo.



«Ο πατέρας μου είναι καλά και υποβάλλεται σε θεραπεία. Σταματήστε να γράφετε πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Δεν έκανε υπερβολική δόση ή αυτό που λένε», έγραψε σε story στο instagram ο γιος του, Τομάς, που διαψεύδει τα δημοσιεύματα.



Δεδομένα, πάντως, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο μετά από νέα περιπέτεια που είχε στην κατά τα άλλα... πολυτάραχη ζωή του.

