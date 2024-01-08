Παναθηναϊκός: Τα πράσινα post των παικτών μετά την νίκη στην Λεωφόρο

Ο Σπόραρ έκανε τη διαφορά με δυο γκολ, ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε αλλά στο τέλος νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό και οι πράσινοι έπιασαν κορυφή. Αυτή ήταν η 2η διαδοχική νίκη για τον Παναθηναϊκό με τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο των «πράσινων» σε ισάριθμα ματς.

Φυσικά οι παίχτες του τριφυλλιού χάρηκαν με την ψυχή τους την νίκη και το έδειξαν και στα social media ανεβάζοντας φωτογραφίες από το χθεσινό αγώνα στην Λεωφόρο. Με μηνύματα συσπείρωσης και συγκέντρωσης να συμπληρώνουν το φωτογραφικό υλικό.

