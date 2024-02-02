Χωρίς περιγραφή θα γίνει η μετάδοση του μεγάλου αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος της Κυριακής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Η ΠΟΕΣΥ ανακοίνωσε ότι από τις 6 το πρωί της Κυριακής μέχρι και τις 6 της Δευτέρας θα υπάρξει απεργιακή κινητοποίηση από όλους τους εργαζομένους στην Cosmote TV. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι και το μεγάλο ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας αλλά και τα άλλα ματς των πρωταθλημάτων των οποίων τα τηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στο συνδρομητικό αυτό κανάλι.



Αναλυτικά τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) σε έκτακτη συνεδρίαση την 1η/2ου/2024 αποφάσισε την προκήρυξη 24ώρης απεργιακής κινητοποίησης από τις 6:00 πμ την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 έως τις 6:00 π.μ. την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 για όλους τους δημοσιογράφους, που απασχολούνται στην COSMOTE TV με αιτήματα:

τον επανακαθορισμό των όρων των συμβάσεων εργασίας,

την καταβολή αμοιβής για νυχτερινή απασχόληση και εργασία την Κυριακή, και τέλος

την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων καθώς και αποζημίωσης για εργασία σε ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και εργασία εκτός έδρας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία, αφού μόνο μέσα από συλλογικούς και οργανωμένους αγώνες μπορεί να δοθεί λύση σε χρονίζοντα προβλήματα".

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.