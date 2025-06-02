Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Προς άδοξο τέλος το πρωτάθλημα μπάσκετ των υπερομάδων

Τίτλους τέλους φαίνεται να ρίχνει πρόωρα το πολυδιαφημισμένο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, που τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των διεθνών ΜΜΕ για τους λάθος λόγους. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, οι «πρέσβεις» του ελληνικού μπάσκετ, ομάδες που διεκδίκησαν το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο φάιναλ φορ του Αμπού Ντάμπι, με μπάτζετ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, δέκα πρωταθλήματα Ευρώπης στις προθήκες τους, και παίκτες – αστέρια στα ρόστερ τους, δεν θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή.

Η λάμψη των Κέντρικ Ναν, Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ, Κώστα Σλούκα και τόσων άλλων μεγάλων παικτών θαμπώνει, καθώς δεν θα τούς δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν ακόμα τίτλο - τον σπουδαιότερο μετά την Ευρωλίγκα.



Τα θλιβερά γεγονότα που στιγμάτισαν τον δεύτερο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL έχουν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα, με τις εντατικές προσπάθειες της κυβέρνησης να βρεθεί κάποιο «σημείο επαφής» με «ερυθρόλευκους» και «πράσινους» να αποβαίνουν άκαρπες.





Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση παίρνει μέτρα μετά το χάος στον δεύτερο τελικό. Η απόφαση που ελήφθη περιλάμβανε αρχικά αναβολή του τρίτου παιχνιδιού, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε, παράλληλα, πως την ημέρα, που θα λάμβανε χώρα ο αγώνας, οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ θα έπρεπε να συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, προκειμένου να δώσουν σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις ότι θα μπει τέλος σε αυτή την κατάσταση. «Kαλώ τους ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ, για να κάνουμε μία ηθική συμφωνία. Το μπάσκετ πρέπει να προχωρήσει. Να βγουν δημοσίως και να δεσμευτούν ότι το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί χωρίς αυτές τις ντροπιαστικές εικόνες. Να δοθεί μία ηθική δέσμευση. Όποιος δεν έρθει, θα πάρει την ευθύνη της μη προσέλευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρωτάθλημα θα πάει ολοταχώς για διακοπή. «Δεν θα επιτρέψουμε ο αθλητισμός να γίνει όχημα διχασμού και βίας. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, το πρωτάθλημα θα τελειώσει εδώ, στο γραφείο μου», διεμήνυσε σε δηλώσεις του o κ. Βρούτσης. Αυτό το σενάριο μοιάζει, με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις, το επικρατέστερο.

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ανακοίνωσαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι απορρίπτουν την πρόσκληση ως απαράδεκτη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «η μόνη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο θα γίνει στις δικαστικές αίθουσες». Ενώ λίγο αργότερα, ο Γιαννακόπουλος με story του επίσης ανακοίνωσε πως το ραντεβού με τον Γιάννη Βρούτση δεν θα γίνει, και μοναδική περίπτωση είναι να διεξαχθεί η συνάντηση σε διαφορετικές ώρες.



Οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους μηνύσεις, με τους παράγοντες του Ολυμπιακού να υποβάλουν μήνυση στον Γιαννακόπουλο από κοινού, η οποία αφορά σε έργω εξύβριση και παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας. Από την άλλη, ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» ενημέρωσε μέσω story πως και ο ίδιος μήνυσε τον Γενικό Διευθυντή των «ερυθρόλευκων», Νίκο Λεπενιώτη, αλλά και τους αδερφούς Αγγελόπουλους, για συκοφαντική δυσφήμιση.



Με την ένταση να έχει χτυπήσει πλέον «κόκκινο», οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διατεθειμένες να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να αποκλιμακώσουν την κατάσταση, επομένως οι τελικοί είναι στον αέρα...





Πηγή: skai.gr

