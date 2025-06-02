Γιαννακόπουλος: «Μήνυση σε Λεπενιώτη και Αγγελόπουλους για συκοφαντική δυσφήμιση»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων τις δικές του νομικές ενέργειες. Αυτή τη στιγμή κατατίθεται μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση τόσο στον Λεπενιώτη, όσο και στους Αγγελόπουλους. Για τα χυδαία ψεύδη τους. Και τρέχει η αυτόφωρη διαδικασία αναφέρει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος



Πλέον που όλα έχουν βγει στη δημοσιότητα με τον πιο επίσημο τρόπο από τους ίδιους τους θύτες, δηλαδή την ΚΑΕ Ολυμπιακός, να ενημερώσω ότι η λάσπη που προσπάθησαν να ρίξουν δεν θα μείνει ατιμώρητη.



Χωρίς ντροπή βγήκε ο Λεπενιώτης και δήλωσε στο Πανελλήνιο ότι παρουσία της εισαγγελέα πως θα βιάσω την κόρη του Γιώργου Αγγελόπουλου. Ενώ από δίπλα, οι Αγγελόπουλοι, επαναλάμβαναν όσα δήθεν είπα. Πού θα κρυφτούν τώρα από τα ίδια τους τα βίντεο; Ανέβασαν επίσημο βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο οποίο όλοι εν χορώ βρίζουν και απειλούν την κόρη μου, ενώ εγώ απευθύνομαι τόσο στον Λεπενιώτη, όσο και στις Αρχές, λέγοντας: «Παιδιά δεν έχετε; Μου λένε "θα σου γ@μήσω την κόρη". Δεν ακούτε;».



Μάλιστα, το αποκορύφωμα είναι ότι δεν βρέθηκε ένας διαιτητής, παρατηρητής, να καταγράψει όλα αυτά τα χυδαία συνθήματα στο φύλλο αγώνος ή έστω να κάνει μια προειδοποίηση. Το παραμύθι του θύτη Γιαννακόπουλου, που λέει για κόρες άλλων κατέρρευσε και φυσικά δεν θα μείνει ατιμώρητο. Αυτή τη στιγμή κατατίθεται μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση τόσο στον Λεπενιώτη, όσο και στους Αγγελόπουλους. Για τα χυδαία ψεύδη τους. Και τρέχει η αυτόφωρη διαδικασία.



Μάλιστα, αν ενημερωθώ για δική τους μήνυση για δήθεν δική μου εξύβριση σε κόρη τους, θα προχωρήσω και σε ψευδή καταμήνυση. Φτάνει πια ο μύθος των καλών παιδιών, που είναι θύματα, ενώ χωρίς ντροπή κατασκευάζουν σενάρια φρίκης. Προφανώς θα ακολουθήσουν και μηνύσεις κατά αγνώστων. Γνωστών - αγνώστων, για τα ίδια χυδαία συνθήματα.



Φυσικά και η κόρη μου Δέσποινα προχωρεί και εκείνη σε μηνύσεις. Τόσο κατά των αγνώστων, που θα πάψουν να είναι άγνωστοι λόγω των ονομαστικών εισιτηρίων και καμερών, όσο κυρίως και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, που ανέβασε επίσημο βίντεο με εμετικό σύνθημα εναντίον της κατ' επανάληψη, ενώ δεν έκανε το παραμικρό για να το σταματήσει. Και οι λίγοι, που έπεσαν θύμα της αισχρής παραπληροφόρησης, πλέον είδαν και ξέρουν.

