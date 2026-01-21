Ο Κύπριος ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, έβγαλε στη δημοσιότητα ένα πεντάλεπτο βίντεο στο οποίο επιχειρεί να εξηγήσει που πηγαίνουν τα χρήματα που εισπράττει από την Ευρωβουλή, μετά τις καταγγελίες ότι τα ξοδεύει για προσωπικούς λόγους.

«Με έβγαλαν ότι είμαι ο πιο ψεύτης και απατεώνας ευρωβουλευτής. Και νομίζω ότι είναι καλά να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους», λέει στην εναρκτήρια ατάκα του και μετά αναλύει τι πληρώνει για το ενοίκιό του, τι πληρώνει για το πολιτικό του γραφείο και πόσα χρήματα ξοδεύει για την ιστοσελίδα του κόμματός του.

Δείτε το βίντεο του Φειδία και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

Πηγή: skai.gr

