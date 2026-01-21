Ράφα Μπενίτεθ: «Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με σκληρή δουλειά»

Την πεποίθηση πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες μέσα από σκληρή δουλειά εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αναμέτρησης της Πέμπτης με τη Φερεντσβάρος για το Europa League.

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας. Θέλουμε να πάμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και θα πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και προετοιμασμένοι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε», ανέφερε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.

«Μου άρεσε η απάντηση που έδωσε ο Πελίστρι. Αναγνώρισε κι αυτός ότι πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι και διοργάνωση ξεχωριστά. Ξέρουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός περνά μια δύσκολη περίοδο και θα την ξεπεράσουμε με σκληρή δουλειά και βλέποντας αγώνα με τον αγώνα», πρόσθεσε.

Όσο για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Φερεντσβάρος; «Η Φερεντσβάρος είναι καλή ομάδα, της αρέσει να έχει κατοχή, αλλά και να πιέζει ψηλά και να αναγκάζει τον αντίπαλο σε λάθη. Είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό κι έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μια ομάδα που έχει κερδίσει τέσσερα παιχνίδια».

Ερωτηθείς για το αν έχει αποφασίσει για ένα ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού για την ομάδα του, απάντησε: «Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τους παίκτες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε σχέση με αυτούς που θα έχουμε στο μέλλον. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είμαστε ούτε τρεις μήνες στην ομάδα και έχουμε συνεχή παιχνίδια όπου έχουμε ανάγκη τα αποτελέσματα. Είναι δύσκολο με αυτές τις παραμέτρους να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Εξαρτάται από τα εργαλεία που έχεις. Στο πώς θέλουμε να παίζουμε για μένα το κλειδί κάθε φορά είναι η ισορροπία και η ευελιξία. Ιδανικά θέλουμε να παίζουμε γρήγορα, να πιέζουμε ψηλά για να έχουμε άμεσες ανακτήσεις και να έχουμε κατοχή».

Για το αν είναι δύσκολο να προετοιμάσει την ομάδα του απέναντι σε μια αντίπαλο που έχασε δύο σημαντικούς παίκτες, όπως ο Βάργκα που πήγε στην ΑΕΚ, απάντησε: «Όχι τόσο. Έχουμε αναλύσει τον τρόπο που παίζουν και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς θα βασιστούμε στους παίκτες που έχουμε, θα επιλέξουμε το πλάνο μας, η Φερεντσβάρος έχασε μεν δύο βασικούς παίκτες, αλλά θεωρώ πως ο τρόπος που παίζουν δεν θα αλλάξει. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια να μην μπορείς να κάνεις αλλαγές στο διαθέσιμο ρόστερ μέχρι το τέλος αυτής της φάσης».

