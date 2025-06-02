Η ένταση στο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού για τους τελικούς της Basket League μεταφέρθηκε εκτός παρκέ, με το κλίμα να φορτίζεται ιδιαίτερα ενόψει του τρίτου αγώνα που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη 4 Ιουνίου στις 21:00. Μετά την ισοφάριση της σειράς στο 1-1 από τον Ολυμπιακό, η αντιπαράθεση των δύο πλευρών εντάθηκε, συνοδευόμενη από δημόσιες καταγγελίες και νομικές κινήσεις.

Κεντρικό σημείο της έντασης αποτέλεσαν οι δηλώσεις των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε περιστατικά που - όπως υποστηρίζουν - συνέβησαν πριν την έναρξη του αγώνα στο ΣΕΦ. Σύμφωνα με τους ίδιους, κατατέθηκε μήνυση εις βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς φέρεται να προχώρησε σε απρεπείς χειρονομίες και λεκτικές επιθέσεις, ενώ έκαναν λόγο και για προσβλητικές αναφορές προς μέλη της οικογένειάς τους. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, επίσημη τοποθέτηση επί των ισχυρισμών αυτών.

Η αποχώρηση του Γιαννακόπουλου από το πάρκινγκ του ΣΕΦ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το φαληρικό γήπεδο κατά τη διάρκεια του Game 2 των τελικών.

Νωρίτερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ενημέρωσή της, ανέφερε ότι ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» αποχώρησε ταχύτατα από το ΣΕΦ προκειμένου ν' αποφύγει τη σύλληψη, με το «τριφύλλι» να απαντά με επίσημα χείλη αμέσως μετά, διαψεύδοντας τις φήμες περί διαφυγής και σύλληψης.

«Δεν ισχύει ότι ο κος Γιαννακόπουλος έφυγε από το γήπεδο για να αποφύγει τη σύλληψη. Ουδείς τον ενημέρωσε για σύλληψη. Ο ίδιος ζήτησε να αποχωρήσει καθώς όλο το γήπεδο εξύβριζε χυδαία εκείνον και την κόρη του και ουδείς έκανε τίποτα».

Αγγελόπουλοι: «Εμετός ο Γιαννακόπουλος» - Λεπενιώτης: «Έλεγε θα βιάσει την κόρη του Γιώργου και αυτός θα βλέπει»

Τοποθέτηση σχετικά με τα όσα συνέβησαν με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκαναν μπροστά στις κάμερες οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αδερφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος.

«Να μιλήσουμε για τα όσα συνέβησαν με τον Γιαννακόπουλο. Τα πραγματικά περιστατικά. Δεν έχουν γίνει στην ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου αθλητισμού. Ήρθε στο γήπεδο και ξεκίνησε να κάνει κ@@@δάχτυλα, τα είδατε. Το έκανε συνεχώς, το έχει κάνει και στο Άμπου Ντάμπι στους φίλους του Ολυμπιακού, σε παγκόσμια μετάδοση. Του χάρισαν τις ποινές στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ.

Αυτός είναι ο Γιαννακόπουλος. Με το που έφτασε στο γήπεδο, είπε σε δικό μας άνθρωπο να μην διανοηθούμε να τον χαιρετήσουμε. Δεν είχαμε βέβαια τέτοια πρόθεση. Μετά όταν ήταν κάτω από την μπασκέτα, βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Για να τελειώσει η ιστορία, έχετε και εσείς ευθύνες. Η τακτική του Ποντίου Πιλάτου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Είπε ότι θα πιάσει την κόρη μου, θα την κάνει, θα της δείξει. Αυτά έγιναν παρουσία του Λεπενιώτη και πολλών άλλων ανθρώπων. Ο τύπος είναι εμετός, να τον χαίρονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και να πανηγυρίζουν. Αυτός είναι ο Γιαννακόπουλος. Όταν αντιλήφθηκε την πρόθεση της ΚΑΕ για μήνυση, δε γινόταν η σύλληψη γιατί είναι ο Γιαννακόπουλος. Δεν μπορεί να παίζει κανείς με εμάς ούτε με τον Ολυμπιακό», δήλωσαν αρχικά οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, Νίκος Λεπενιώτης, λέγοντας:

«Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν εξωπραγματικά αηδιαστική! Ήρθε σε εμάς, ήρθε δύο φορές στο κέντρο του γηπέδου και είπε: "Πήγαινε πες στον Αγγελόπουλο στον Γιώργο ότι εγώ την κόρη του θα την βιάσω μπροστά του". Και υπήρχαν αρκετοί μάρτυρες. Από την ομάδα, άνθρωποι της ασφάλειάς του, άνθρωποι γύρω γύρω, το επανέλαβε σε δεύτερη φάση, κάτω από την μπασκέτα και μάλιστα μπροστά στην Εισαγγελέα».

Στη συνέχεια πήρε ξανά τον λόγο ο Γιώργος Αγγελόπουλος, λέγοντας: «Αυτά δεν αμφισβητούνται, είναι όλα καταγεγραμμένα σε βίντεο. Είναι τρομακτικές οι ευθύνες της κυβέρνησης και της Πολιτείας. Έχουμε κάνει τα πάντα για να μην ανοίξουν κεφάλια. Ο τύπος είναι τοξικός και ο ορισμός της βίας. Δεν θα γίνει ανεκτή καμία συγνώμη. Αυτά έγιναν την ώρα του αγώνα. Έτσι έχει μάθει, κάποιοι αλλάζουν τους νόμους».

«Όταν αντιλήφθηκε την πρόθεση της ΚΑΕ να υποβάλλει μήνυση, ετράπη σε φυγή, άρχισε να τρέχει μαζί με ένα μπούγιο ανθρώπων και δεκάδες άτομα της προσωπικής του ασφάλειας, μόλις δόθηκε η εντολή για σύλληψη. Φυγαδεύτηκε με δύο αυτοκίνητα και δραπέτευσε από τον χώρο του πάρκινγκ του ΣΕΦ. Όλα τα άλλα είναι ψέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, με τον Λεπενιώτη να προσθέτει: «Η Εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί και εκείνος άρχισε να φωνάζει και έφυγε για τα αποδυτήρια».

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε: «Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτόφωρου. Απαιτούμε από την Πολιτεία να συλληφθεί άμεσα. Να τελειώσει αυτό το παραμυθάκι, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Κάποιος πρέπει να τον μαζέψει. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος με φιλάθλους σε όλον τον κόσμο, δεν μπορεί να τον εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος. Είναι αδιάφορο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τέτοιοι άνθρωποι δεν γίνεται να μένουν στον αθλητισμό».

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Κρύβονται ξανά πίσω από το… κουνάμενο δάκτυλό τους, ήρθε η ώρα να τους μαζέψει κάποιος»

Αργότερα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση ως απάντηση στις δηλώσεις των αδελφών Αγγελόπουλων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για όσα διαδραματίζονται εντός και εκτός γηπέδων.

Οι «πράσινοι» αφήνουν αιχμές για θέματα ηθικής, συμπεριφοράς και διαιτησίας, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν δράση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μας κουνάνε το δάκτυλο εκείνοι που δεν έχουν αντιδράσει στα εμετικά πανό που έχουν αναρτηθεί στο γήπεδό τους κάνοντας λόγο για «τον θρίαμβο της Παιανίας», πανηγυρίζοντας τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου και εύχονται στον Δημήτρη Διαμαντίδη: «να σαπίσουν τα κόκκαλά του».

Μας κουνάνε το δάκτυλο εκείνοι που αγκαλιάζονται με κουκουλοφόρους, αυτοί που βγάζουν ανακοινώσεις εις βάρος του κ. Γιαννακόπουλου χαρακτηρίζοντάς τον ως «παρκαδόρο» και την επόμενη ημέρα γεμίζει με απειλητικά πανό η πόλη του Πειραιά.

Εκείνοι που έκαναν άσεμνες χειρονομίες στον πάγκο μας σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών. Μας κουνάνε το δάκτυλο αυτοί που έκαναν καταγγελίες για να αποτρέψουν τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του με την παρουσία του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Με βάση όλα τα παραπάνω φαντάζει φυσιολογικό για εκείνους να κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους και μην αντιδρούν όταν ένα ολόκληρο γήπεδο καθυβρίζει και απειλεί χυδαία την κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τον ίδιο προσωπικά, ενώ θα μπορούσαν με ένα νεύμα να το έχουν σταματήσει.

Κρύβονται ξανά πίσω από το… κουνάμενο δάκτυλό τους για τα διαιτητικά αίσχη που είδε όλη η Ελλάδα και ξαφνικά οι ίδιοι άνθρωποι που ευαγγελίζονταν όλα αυτά τα χρόνια την «κάθαρση» απολαμβάνουν κάλπικες νίκες με αυτόν τον αναίσχυντο τρόπο.

Όλη η Ελλάδα είδε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των απεσταλμένων της ΕΟΚ / ΚΕΔ να κρατήσουν «ζωντανό» τον Ολυμπιακό. Η ΕΟΚ και όλα τα μέλη της ΚΕΔ είναι υπόλογοι για τα αίσχη που έλαβαν χώρα εντός των τεσσάρων γραμμών στο ΣΕΦ, ξεπερνώντας ακόμη και την αναίσχυντη διαιτησία του περσινού τέταρτου τελικού.

Είμαστε υπερήφανοι για τους αθλητές, τον προπονητή και τους φιλάθλους μας. Είμαστε υπερήφανοι που δεν θα πανηγυρίσουμε ποτέ κάλπικα πρωταθλήματα παίζοντας με τον ιδρώτα των αθλητών. Το αφήνουμε γι’ αυτούς που φορούν με… αποτυχία το προσωπείο της αθωότητας.

Και για να τελειώνουμε με τα «καλά παιδιά», δεν έχουν το δικαίωμα να μιλάνε όταν δεν έκαναν -ούτε έχουν κάνει ποτέ- ούτε ένα απλό νεύμα προκειμένου να σταματήσουν τα χυδαία συνθήματα κατά παιδιών και οικογενειών.

Αυτοί οι τύποι θεωρούν ότι εκπροσωπούν έναν μεγάλο σύλλογο αλλά στην ουσία εκπροσωπούν την υποκρισία και την παντελή έλλειψη ηθικής για όλα όσα συμβαίνουν κατ’ εξακολούθηση στο γήπεδό τους.

Ήρθε η ώρα κάποιος να τους μαζέψει. Ήρθε να επέμβουν τα αρμόδια όργανα, ο ΕΣΑΚΕ, η ΕΟΚ και η Κυβέρνηση για ένα γήπεδο που προσβάλλει σε κάθε αγώνα μας τα ιερά και τα όσια των οικογενειών.

Αν αυτούς θέλετε, να τους χαίρεστε!

Και επιτέλους, μια φορά σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να κρίνουμε τη δράση και όχι την αντίδραση!».

Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του μετά το Game 2 με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναζητείται από την αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με τον εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο ισχυρός άντρας των «πρασίνων» διέφυγε στο πάρκινγκ ενώ η εισαγγελέας είχε δώσει εντολή να συλληφθεί.

«Κάναμε μήνυση, απαιτούμε από την πολιτεία να συλληφθεί άμεσα, να τελειώσει αυτό το παραμυθάκι, αυτό δεν είναι μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιαννακόπουλος: Κράτος είναι ο Ολυμπιακός, θα με βλέπετε στα όνειρά σας

Μετά την αναμέτρηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε όσα συνέβησαν μέσω social media, μιλώντας για υβριστικά συνθήματα προς την οικογένεια και τα παιδιά του και τονίζοντας πως «ζούμε στη χώρα που κράτος είναι ο Ολυμπιακός».

«Όσα χρόνια ασχολούμαι με τον αθλητισμό δεν έχω ξαναζήσει τέτοια αίσχη σε όλα τα επίπεδα.

Όταν ένα ολόκληρο γήπεδο βράζει την οικογένεια μου και τα παιδιά μου, που είναι ό,τι πιο ιερό έχω στη ζωή μου, και ο επίσημος γαύρος όχι μόνο δεν καταδικάζει αλλά κάνει και μήνυση για την αντίδρασή μου που είναι ένα κ#λοδάχτυλο, και αρμόδιές αρχές με πετάνε έξω καταλαβαίνει κανείς ότι οντάς ζούμε στη χώρα που κράτος είναι ο Ολυμπιακός.

Ας δούμε επιτέλους αν έστω και τώρα θα ασχοληθεί η Πολιτεία», έγραψε αναλυτικά στο ποστάρισμά του.

Νωρίτερα με μήνυμά του στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ ανέφερε πως εδώ και χρόνια είχε αποφασίσει να δώσει την ομάδα, καθώς, θεωρούσε πως έχει κλείσει ο κύκλος του.

Εντούτοις, μετά τα όσα συνέβησαν, τόνισε πως «όσο ζω, θα με βλέπετε στα όνειρά σας».

«Είχα πάρει χρόνια την απόφαση όταν βρεθεί η δυνατότητα, την ομάδα να τη διώξω από πάνω μου, θεωρώντας ότι έχει κλείσει τον κύκλο. Ξανά έκανα επένδυση μήπως και βρεθεί κάποιος. Μετά το σημερινό, όσο ζω, όσο ζω, θα με βλέπετε στα όνειρά σας», ανέφερε στο μήνυμά του.

