Όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σίγουρα δεν περιποιούν τιμή στο ελληνικό μπάσκετ.

Δεκάδες διεθνή ΜΜΕ ασχολούνται με όσα εξωαγωνιστικά έγιναν στο Game 2, κάτι που δεν το λες και… διαφήμιση. Άλλωστε, το ντέρμπι των δύο «αιωνίων» είναι ίσως το μεγαλύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο μπάσκετ, επομένως οι «ομορφιές» που συνέβησαν σίγουρα δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Είναι χαρακτηριστικό πως... ολόκληρη Marca, «παίζει» πολύ ψηλά τα όσα συνέβησαν στον δεύτερο ελληνικό τελικό, με τίτλο «Ένα φινάλε εκτός ελέγχου: απειλές βιασμού, προσβολές, αστυνομική καταδίωξη...».

«Οι αγώνες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι πάντα καυτοί, αλλά δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος», αναφέρει επιπλέον η ισπανική εφημερίδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η «Mozzart Sport», μία από τις πλέον γνωστές ιστοσελίδες της Σερβίας, η οποία ανέβασε για τους ελληνικούς τελικούς άρθρο με τίτλο «Τρελοκομείο στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση παρενέβη, ο τελικός Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός αναβλήθηκε!».

«Έχουμε συνηθίσει σε εντάσεις και δυσάρεστες σκηνές όταν παρακολουθούμε το αιώνιο ντέρμπι στο τέλος της σεζόν στην Αδριατική λίγκα ή στο πρωτάθλημα Σερβίας, αλλά τίποτα στην Ευρώπη δεν μπορεί να συγκριθεί με την τοξική σχέση μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Τα σύνορα έχουν πλέον παραβιαστεί τόσο πολύ που η ελληνική κυβέρνηση ενεπλάκη σε όλα και ανέστειλε τον τρίτο αγώνα της σειράς, και υπάρχει πιθανότητα όλα να σταματήσουν και να μην παιχτεί τίποτα», αναφέρει επιπλέον το δημοφιλές σέρβικο Μέσο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.