Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τι συνέβη όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα

Στον «αέρα» βρίσκεται η εξέλιξη των τελικών της Stoiximan GBL. Μετά τα θλιβερά γεγονότα του ματς της Κυριακής (01/06) στο ΣΕΦ, το τρίτο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αναβλήθηκε και οι δύο ΚΑΕ κλήθηκαν να κάτσουν την Τετάρτη (04/06) στο τραπέζι με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, προκειμένου να δώσουν σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις ότι θα μπει τέλος σε αυτή την κατάσταση.



Παρόλα αυτά, Αγγελόπουλοι και Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν φαίνονται διατεθειμένοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, ενώ από την άλλη η Κυβέρνηση δεν δέχεται να κάνει βήμα πίσω, δείχνοντας μηδενική ανοχή μετά τις «ομορφιές» του δευτέρου τελικού. Κάτι που σημαίνει, πως πάμε ολοταχώς για «λουκέτο» στο πρωτάθλημα!

Είναι κάτι που έχει να συμβεί στη Stoiximan GBL από τη σεζόν 2019-20. Τότε, όμως, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική, καθώς οι έξωθεν συνθήκες ήταν αυτές που οδήγησαν στη διακοπή του πρωταθλήματος. Αναφερόμαστε, φυσικά, στην πανδημία του COVID-19, που δημιούργησε τεράστια εμπόδια για τη διεξαγωγή των αθλητικών γεγονότων.



Πράγματι, η εν λόγω σεζόν ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020. Ωστόσο, λόγω της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, το πρωτάθλημα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και διακόπηκε 6 αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.



Το αξιοσημείωτο είναι πως υπήρξε πρωταθλητής, παρόλο που η σεζόν ολοκληρώθηκε πολύ πρόωρα. Πράγματι, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο, κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των ομάδων της Basket League με ψήφους 13-1 υπέρ της ανάδειξής του ως πρωταθλητή. Το «τριφύλλι» ήταν η μοναδική ομάδα που έδωσε «λευκό», καθώς δεν ήθελε η σεζόν να ολοκληρωθεί στα... χαρτιά, αλλά στο παρκέ.



Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί, ότι Άρης και ΠΑΟΚ τερμάτισαν 13ος και 14ος αντίστοιχα και υποβιβάστηκαν, χωρίς τελικά να ισχύσει όμως ο υποβιβασμός τους, αφού αποφασίστηκε να μην πέσει καμιά ομάδα.

