Ο τρίτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί μεθαύριο Τετάρτη 4 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ αναβάλλεται, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Το πρωί της ίδιας μέρας καλούνται οι ιδιοκτήτες των δυο ΚΑΕ στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Βρούτση, για να δοθούν ρητές δεσμεύσεις πως θα μπει τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση το φετινό πρωτάθλημα θα διακοπεί οριστικά», ανακοίνωσε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Η κυβέρνηση έχει δείξει με πράξεις και όχι με λόγια ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή σε τέτοια νοσηρά φαινόμενα βίας και παραβατικότητας, είτε αυτά εμφανίζονται στα γήπεδα είτε στα πανεπιστήμια είτε οπουδήποτε αλλού».

Σε ερώτηση για το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από Εισαγγελέα κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Πρέπει να διαχωρίσουμε δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα: όταν υπάρχει ένταλμα, για την ακρίβεια ποινική δίωξη στα όρια του αυτοφώρου, υποχρεωτικά οι Αρχές οφείλουν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που συνολικά συμβαίνει και δεν έχει να κάνει ούτε με ίσες αποστάσεις ούτε με ποινική αξιολόγηση. Κάθε συμπεριφορά κρίνεται ξεχωριστά. Έχουμε δυο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και θέλουμε να μπει τέλος σε αυτήν τη λογική και όλο αυτό να μην υπάρχει. Ούτε να ακούμε συνθήματα κατά παιδιών, δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά. Ούτε φταίει σε τίποτα ο κόσμος, επειδή άκουσα για κεκλεισμένων των θυρών».

«Να κάνουν όλοι τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν και να μη γίνεται ζούγκλα»

Κληθείς να σχολιάσει τα παράπονα που υπάρχουν για τη διαιτησία στο χώρο του μπάσκετ και το αν θεωρεί πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, υπογράμμισε:

«Τώρα τι να σας απαντήσω… Δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος να σας μιλήσει για τη διαιτησία στο μπάσκετ. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουν, όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά είναι να την κάνουν όσο καλύτερα μπορούν. Είναι κι εκείνοι άνθρωποι, όταν υπάρχουν παράπονα εκφράζονται από τις ομάδες, σημασία έχει το πώς εκφράζονται. Υπάρχουν και όργανα ενστάσεων. Αυτά συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Σημασία έχει αυτό να μην οδηγεί σε ζούγκλα. Κι εμείς έχουμε βάλει κανόνες ώστε να προστατεύουμε τους φιλάθλους που πάνε στο γήπεδο από τη ζούγκλα. Τώρα η συζήτηση για τη διαιτησία δεν είναι μια συζήτηση για το συγκεκριμένο βήμα».

Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Στο ΣΕΦ είχαμε αξιόποινες συμπεριφορές παραγόντων

Αναφορικά με όσα έλαβαν χώρα στο ΣΕΦ και τον 2ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μίλησε νωρίτερα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τόνισε ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρεί και ο ίδιος έναν πολύ μεγάλο φανατισμό για ένα απλό παιχνίδι, ακόμη και από ανθρώπους που γνωρίζει.

«Είχαμε χθες ένα παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το οποίο εξελίχθηκε καλά σε ό,τι αφορά στην τάξη μέσα στο γήπεδο και την τελική εξέλιξη του αγώνα. Είχαμε συμπεριφορές παραγόντων που είναι αξιόποινες και αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Κι εγώ ερευνώ πάντα μέσα από την άσκηση των νομίμων καθηκόντων μου κατά πόσο οι Αρχές κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Ερωτηθείς για το αν θα ληφθούν επιπλέον μέτρα για τον 3ο τελικό της Τετάρτης, δήλωσε πως αρχικά πρέπει να συνέλθουν τα δικαιοδοτικά όργανα του αθλητισμού, προκειμένου να αξιολογήσουν όλο αυτό που έγινε. «Η Αστυνομία πάλι θα κάνει τη δουλειά της, πάλι θα πάρει μέτρα. Θα ξαναδώ αν η αντίδραση των Αρχών στα χθεσινά γεγονότα ήταν η πρέπουσα».

Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Υπενθυμίζεται πως η ένταση στο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού για τους τελικούς της Basket League μεταφέρθηκε εκτός παρκέ, με το κλίμα να φορτίζεται ιδιαίτερα. Μετά την ισοφάριση της σειράς στο 1-1 από τον Ολυμπιακό, η αντιπαράθεση των δύο πλευρών εντάθηκε, συνοδευόμενη από δημόσιες καταγγελίες και νομικές κινήσεις.

Κεντρικό σημείο της έντασης αποτέλεσαν οι δηλώσεις των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε περιστατικά που - όπως υποστηρίζουν - συνέβησαν πριν την έναρξη του αγώνα στο ΣΕΦ. Σύμφωνα με τους ίδιους, κατατέθηκε μήνυση εις βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς φέρεται να προχώρησε σε απρεπείς χειρονομίες και λεκτικές επιθέσεις, ενώ έκαναν λόγο και για προσβλητικές αναφορές προς μέλη της οικογένειάς τους. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, επίσημη τοποθέτηση επί των ισχυρισμών αυτών.

Αγγελόπουλοι: «Εμετός ο Γιαννακόπουλος» - Λεπενιώτης: «Έλεγε θα βιάσει την κόρη του Γιώργου και αυτός θα βλέπει»

Τοποθέτηση σχετικά με τα όσα συνέβησαν με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκαναν μπροστά στις κάμερες οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αδερφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος.

«Να μιλήσουμε για τα όσα συνέβησαν με τον Γιαννακόπουλο. Τα πραγματικά περιστατικά. Δεν έχουν γίνει στην ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου αθλητισμού. Ήρθε στο γήπεδο και ξεκίνησε να κάνει κ@@@δάχτυλα, τα είδατε. Το έκανε συνεχώς, το έχει κάνει και στο Άμπου Ντάμπι στους φίλους του Ολυμπιακού, σε παγκόσμια μετάδοση. Του χάρισαν τις ποινές στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ.

Αυτός είναι ο Γιαννακόπουλος. Με το που έφτασε στο γήπεδο, είπε σε δικό μας άνθρωπο να μην διανοηθούμε να τον χαιρετήσουμε. Δεν είχαμε βέβαια τέτοια πρόθεση. Μετά όταν ήταν κάτω από την μπασκέτα, βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Για να τελειώσει η ιστορία, έχετε και εσείς ευθύνες. Η τακτική του Ποντίου Πιλάτου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Είπε ότι θα πιάσει την κόρη μου, θα την κάνει, θα της δείξει. Αυτά έγιναν παρουσία του Λεπενιώτη και πολλών άλλων ανθρώπων. Ο τύπος είναι εμετός, να τον χαίρονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και να πανηγυρίζουν. Αυτός είναι ο Γιαννακόπουλος. Όταν αντιλήφθηκε την πρόθεση της ΚΑΕ για μήνυση, δε γινόταν η σύλληψη γιατί είναι ο Γιαννακόπουλος. Δεν μπορεί να παίζει κανείς με εμάς ούτε με τον Ολυμπιακό», δήλωσαν αρχικά οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, Νίκος Λεπενιώτης, λέγοντας:

«Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν εξωπραγματικά αηδιαστική! Ήρθε σε εμάς, ήρθε δύο φορές στο κέντρο του γηπέδου και είπε: "Πήγαινε πες στον Αγγελόπουλο στον Γιώργο ότι εγώ την κόρη του θα την βιάσω μπροστά του". Και υπήρχαν αρκετοί μάρτυρες. Από την ομάδα, άνθρωποι της ασφάλειάς του, άνθρωποι γύρω γύρω, το επανέλαβε σε δεύτερη φάση, κάτω από την μπασκέτα και μάλιστα μπροστά στην Εισαγγελέα».

Στη συνέχεια πήρε ξανά τον λόγο ο Γιώργος Αγγελόπουλος, λέγοντας: «Αυτά δεν αμφισβητούνται, είναι όλα καταγεγραμμένα σε βίντεο. Είναι τρομακτικές οι ευθύνες της κυβέρνησης και της Πολιτείας. Έχουμε κάνει τα πάντα για να μην ανοίξουν κεφάλια. Ο τύπος είναι τοξικός και ο ορισμός της βίας. Δεν θα γίνει ανεκτή καμία συγνώμη. Αυτά έγιναν την ώρα του αγώνα. Έτσι έχει μάθει, κάποιοι αλλάζουν τους νόμους».

«Όταν αντιλήφθηκε την πρόθεση της ΚΑΕ να υποβάλλει μήνυση, ετράπη σε φυγή, άρχισε να τρέχει μαζί με ένα μπούγιο ανθρώπων και δεκάδες άτομα της προσωπικής του ασφάλειας, μόλις δόθηκε η εντολή για σύλληψη. Φυγαδεύτηκε με δύο αυτοκίνητα και δραπέτευσε από τον χώρο του πάρκινγκ του ΣΕΦ. Όλα τα άλλα είναι ψέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, με τον Λεπενιώτη να προσθέτει: «Η Εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί και εκείνος άρχισε να φωνάζει και έφυγε για τα αποδυτήρια».

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε: «Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτόφωρου. Απαιτούμε από την Πολιτεία να συλληφθεί άμεσα. Να τελειώσει αυτό το παραμυθάκι, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Κάποιος πρέπει να τον μαζέψει. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος με φιλάθλους σε όλον τον κόσμο, δεν μπορεί να τον εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος. Είναι αδιάφορο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τέτοιοι άνθρωποι δεν γίνεται να μένουν στον αθλητισμό».

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Ήρθε η ώρα να τους μαζέψει κάποιος»

Αργότερα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση ως απάντηση στις δηλώσεις των αδελφών Αγγελόπουλων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για όσα διαδραματίζονται εντός και εκτός γηπέδων.

Οι «πράσινοι» αφήνουν αιχμές για θέματα ηθικής, συμπεριφοράς και διαιτησίας, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν δράση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μας κουνάνε το δάκτυλο εκείνοι που δεν έχουν αντιδράσει στα εμετικά πανό που έχουν αναρτηθεί στο γήπεδό τους κάνοντας λόγο για «τον θρίαμβο της Παιανίας», πανηγυρίζοντας τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου και εύχονται στον Δημήτρη Διαμαντίδη: «να σαπίσουν τα κόκκαλά του».

Μας κουνάνε το δάκτυλο εκείνοι που αγκαλιάζονται με κουκουλοφόρους, αυτοί που βγάζουν ανακοινώσεις εις βάρος του κ. Γιαννακόπουλου χαρακτηρίζοντάς τον ως «παρκαδόρο» και την επόμενη ημέρα γεμίζει με απειλητικά πανό η πόλη του Πειραιά.

Εκείνοι που έκαναν άσεμνες χειρονομίες στον πάγκο μας σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών. Μας κουνάνε το δάκτυλο αυτοί που έκαναν καταγγελίες για να αποτρέψουν τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του με την παρουσία του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Με βάση όλα τα παραπάνω φαντάζει φυσιολογικό για εκείνους να κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους και μην αντιδρούν όταν ένα ολόκληρο γήπεδο καθυβρίζει και απειλεί χυδαία την κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τον ίδιο προσωπικά, ενώ θα μπορούσαν με ένα νεύμα να το έχουν σταματήσει.

Κρύβονται ξανά πίσω από το… κουνάμενο δάκτυλό τους για τα διαιτητικά αίσχη που είδε όλη η Ελλάδα και ξαφνικά οι ίδιοι άνθρωποι που ευαγγελίζονταν όλα αυτά τα χρόνια την «κάθαρση» απολαμβάνουν κάλπικες νίκες με αυτόν τον αναίσχυντο τρόπο.

Όλη η Ελλάδα είδε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των απεσταλμένων της ΕΟΚ / ΚΕΔ να κρατήσουν «ζωντανό» τον Ολυμπιακό. Η ΕΟΚ και όλα τα μέλη της ΚΕΔ είναι υπόλογοι για τα αίσχη που έλαβαν χώρα εντός των τεσσάρων γραμμών στο ΣΕΦ, ξεπερνώντας ακόμη και την αναίσχυντη διαιτησία του περσινού τέταρτου τελικού.

Είμαστε υπερήφανοι για τους αθλητές, τον προπονητή και τους φιλάθλους μας. Είμαστε υπερήφανοι που δεν θα πανηγυρίσουμε ποτέ κάλπικα πρωταθλήματα παίζοντας με τον ιδρώτα των αθλητών. Το αφήνουμε γι’ αυτούς που φορούν με… αποτυχία το προσωπείο της αθωότητας.

Και για να τελειώνουμε με τα «καλά παιδιά», δεν έχουν το δικαίωμα να μιλάνε όταν δεν έκαναν -ούτε έχουν κάνει ποτέ- ούτε ένα απλό νεύμα προκειμένου να σταματήσουν τα χυδαία συνθήματα κατά παιδιών και οικογενειών.

Αυτοί οι τύποι θεωρούν ότι εκπροσωπούν έναν μεγάλο σύλλογο αλλά στην ουσία εκπροσωπούν την υποκρισία και την παντελή έλλειψη ηθικής για όλα όσα συμβαίνουν κατ’ εξακολούθηση στο γήπεδό τους.

Ήρθε η ώρα κάποιος να τους μαζέψει. Ήρθε να επέμβουν τα αρμόδια όργανα, ο ΕΣΑΚΕ, η ΕΟΚ και η Κυβέρνηση για ένα γήπεδο που προσβάλλει σε κάθε αγώνα μας τα ιερά και τα όσια των οικογενειών.

Αν αυτούς θέλετε, να τους χαίρεστε!

Και επιτέλους, μια φορά σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να κρίνουμε τη δράση και όχι την αντίδραση!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.