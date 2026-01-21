Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ψηφιακή συνδεσιμότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για την Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τα δίκτυα συνδεσιμότητας.

Οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στους φορείς εκμετάλλευσης να επενδύσουν στην ανάπτυξη προηγμένων δικτύων οπτικών ινών και δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών. Τα δίκτυα υψηλής χωρητικότητας καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το υπολογιστικό νέφος.

Η ευρεία διαθεσιμότητα προηγμένης συνδεσιμότητας για ιδιώτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί το θεμέλιο της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Γιώργος Φελλίδης

