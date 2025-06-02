Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την ανανέωση του Φίλιπ Μλαντένοβιτς

Προανήγγειλε την ανανέωση, πλέον την επισημοποίησε.



Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Φίλιπ Μλαντένοβιτς για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Σέρβος αριστερός μπακ δήλωσε χαρούμενος για την παραμονή του στο τριφύλλι, τονίζοντας πως στόχος όλων είναι να παλέψουν τη νέα σεζόν και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2026.



Ο Φίλιπ εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2023. Έχει καταγράψει συνολικά 91 συμμετοχές και 4 γκολ με τη φανέλα του συλλόγου μας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Παναθηναϊκό. Νιώθω ευγνωμοσύνη προς τον σύλλογο, τον πρόεδρο τον κ. Αλαφούζο, τον τεχνικό διευθυντή τον κ. Παπαδημητρίου και το προπονητικό επιτελείο. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι έχουμε την ίδια φιλοσοφία και την ίδια νοοτροπία. Όλοι μου έδειξαν πόσο με ήθελαν κι αυτό με κάνει ευτυχισμένο», ήταν τα πρώτα λόγια του Φίλιπ μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του.



«Ο στόχος μου είναι ο στόχος του συλλόγου. Είναι εύκολο αυτό γιατί στον Παναθηναϊκό επιδιώκουμε πάντα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μέχρι τώρα δυστυχώς δεν τα καταφέραμε σε αυτή τη διετία που βρίσκομαι στην ομάδα, αλλά ευελπιστώ ότι θα βρούμε τον τρόπο να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία της νέας περιόδου και να τα καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό για όλους και για τον κόσμο μας. Θα παλέψουμε σίγουρα έως το τέλος και είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», συμπλήρωσε ο Μλαντένοβιτς.

