Στο μικροσκόπιο της ΔΕΑΒ όσα έγιναν στο ΣΕΦ

Τα όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού δεν αποκλείεται να αποτελέσουν την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για το νέο, αυστηρότερο νομικό πλαίσιο, που έχει τεθεί σε ισχύ για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Θυμίζουμε, πριν από τρεις μήνες (7 Φεβρουαρίου 2025) στον νόμο 5176/25 έγιναν νέες τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι με τον τίτλο «Ενίσχυση πλαισίου αντιμετώπισης αθλητικής βίας και καταπολέμησης ντόπινγκ». Σε αυτές αποσαφηνίζεται ότι σε «σοβαρές περιπτώσεις συμπεριφοράς που προκαλεί βία» μετά από πρόταση της ΔΕΑΒ (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας) «το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μπορεί να προβαίνει στην ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης».

Συγκεκριμένα, στον νόμο 5085/24, που δημοσιεύτηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2024, τροποποιήθηκαν τα σχετικά άρθρα του νόμου 4326/15 και όπως αναφέρεται (Κεφάλαιο Ε', άρθρο 9):

«Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου μπορεί να επιβάλει στα οικεία αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους, αλλά και μεμονωμένα σε φυσικά πρόσωπα, πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας επτά (7) ημερών από την εκδήλωση των φαινομένων βίας, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό μετά από διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα και κατόπιν κλήσης και ακρόασης του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου».



Επίσης, στο ίδιο άρθρο παρακάτω αναφέρει: «…με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ν. 2725/1999, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιμο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή, τον βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε».



Με βάση, λοιπόν, τις διατάξεις των νόμων 5085/2024 και 5176/2025, η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (ΔΕΑΒ) έχει πλέον τη δυνατότητα να επιβάλει βαριές κυρώσεις, τόσο σε ομάδες όσο και σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται καν προηγούμενη ακρόαση, εφόσον πρόκειται για σοβαρά περιστατικά.



Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο 5176/25, προστέθηκαν νέα εδάφια για τις ειδικές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, με πράξη της Δ.Ε.Α.Β. διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου.



Η πράξη της Δ.Ε.Α.Β. μπορεί να στηριχθεί, ιδίως: α) στο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση της Δ.Ε.Α.Β. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 (Α' 121) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο, β) στο φύλλο αγώνα της αθλητικής συνάντησης, γ) στην έκθεση της αστυνομικής αρχής, δ) στις εκθέσεις των παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. και της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής».



Πιο συνοπτικά, επομένως, οι ποινές που προβλέπονται περιλαμβάνουν:



- Πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ για ομάδες ή παράγοντες,

- Ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αποκλεισμό από το πρωτάθλημα,

- Αποκλεισμό παραγόντων έως και 5 έτη,

- Απαγόρευση εισόδου σε γήπεδα για φυσικά πρόσωπα από 1 έως 5 χρόνια,

- Πρόστιμα έως 5.000.000 ευρώ από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.



Με δεδομένο ότι τα επεισόδια στο ΣΕΦ έχουν προκαλέσει πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις, δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθούν άμεσα οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί . Το αν θα υπάρξουν κυρώσεις και σε ποιο βαθμό, θα φανεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο το νομικό οπλοστάσιο υπάρχει -και είναι πλέον πιο αυστηρό από ποτέ.

