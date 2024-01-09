Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και όλη η δράση των προημιτελικών του Κυπέλλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Ζήστε το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και όλη την δράση των προημιτελικών του Κυπέλλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Αύριο (10/01) παίζουμε μπάλα με τα πρώτα ματς της προημιτελικής φάσης, όπου δεσπόζει το ελληνικό «κλάσικο» στις 21:30. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο παιχνίδι της βραδιάς, με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα για να πάρουν το προβάδισμα πρόκρισης στους «4» του θεσμού.

Προηγείται χρονικά στις 19:30 η μάχη της Opap Arena, όπου η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ανεβασμένο Άρη σε ακόμη μία σημαντική αναμέτρηση, ενώ στις 17:00 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Βόλου και το πρόγραμμα ανοίγει η επαρχιακή μονομαχία Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης στις 15:00.

Με το σφύριγμα της λήξης, μεταφερόμαστε στο στούντιο για τον απόηχο της ημέρας, ρεπορτάζ, σχόλια και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.



Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Άρης,

Βόλος-ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης.

Τέσσερα ζευγάρια παλεύουν για ισάριθμα εισιτήρια, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.