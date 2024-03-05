Το θέμα με τη 2η αγωνιστική των playoffs της Σούπερ Λίγκας, λόγω Εθνικής, που θα συζητηθεί αύριο, Τετάρτη (06/03) στη Λίγκα, ίσως επιφέρει αλλαγές τόσο στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος όσο και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας! Ο Γκουστάβο Πογιέτ, ενόψει της αναμέτρησης με το Καζακστάν, στις 21 Μαρτίου, ζήτησε, θυμίζουμε, να έχει περισσότερες ημέρες με τους διεθνείς, που αγωνίζονται, τουλάχιστον, στην Ελλάδα. To αίτημά του φαίνεται πως θα «περάσει, αλλά προκύπτουν στη συνέχεια διάφορα ζητήματα.



Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό «Metropolis 95,5», ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος, είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον πρόεδρο της Λίγκας, Μηνά Λυσάνδρου, καθώς οι ημερομηνίες είναι πιεσμένες και η χρονιά πρέπει να κλείσει στις 30 του Μάη. Ωστόσο, η «καραμπόλα» λόγω Εθνικής, δεδομένα θα φέρει και αλλαγές.

Όπως μεταδόθηκε, λοιπόν, ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας μπορεί να μετακινηθεί κατά μία εβδομάδα και να διεξαχθεί. Παράλληλα, η τελευταία αγωνιστική των playoffs αντί για 12 θα μεταφερθεί στις 19 του ίδιου μήνα. Αυτά θα συζητηθούν και πιθανώς να αποφασιστούν στο αυριανό διοικητικό συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής.

