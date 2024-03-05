Λογαριασμός
Ολυμπιακός: Sold out το ματς με Βίρτους Μπολόνια

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια.

Παπανικολάου

Σε κατάμεστο ΣΕΦ θα διεξαχθεί την Πέμπτη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Όπως ανακοινώθηκε από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ, τα εισιτήρια για τον αγώνα που θα αρχίσει στις 22:00 (ενώ 19:45 θα γίνει το Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γειτονικό «Γ. Καραϊσκάκης» για το Conference League) εξαντλήθηκαν.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Και ο αγώνας με την Virtus Bologna (07/03, 22:00) είναι SOLD OUT!

Δεν υπάρχουν λόγια να σας ευχαριστήσουμε για την αδιάκοπη και μαζική στήριξή σας!

MΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί! #TogetherWeFight

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Euroleague
