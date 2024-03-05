Ολυμπιακός: Sold out το ματς με Βίρτους Μπολόνια

Σε κατάμεστο ΣΕΦ θα διεξαχθεί την Πέμπτη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Όπως ανακοινώθηκε από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ, τα εισιτήρια για τον αγώνα που θα αρχίσει στις 22:00 (ενώ 19:45 θα γίνει το Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γειτονικό «Γ. Καραϊσκάκης» για το Conference League) εξαντλήθηκαν.



Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:



Και ο αγώνας με την Virtus Bologna (07/03, 22:00) είναι SOLD OUT!



Δεν υπάρχουν λόγια να σας ευχαριστήσουμε για την αδιάκοπη και μαζική στήριξή σας!



MΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί! #TogetherWeFight

🏀 Και ο αγώνας με την @VirtusSegafredo (07/03, 22:00) είναι SOLD OUT!



❤️ Δεν υπάρχουν λόγια να σας ευχαριστήσουμε για την αδιάκοπη και μαζική στήριξή σας!



✊🏾 ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί! #TogetherWeFight#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/wDWL7NCALK March 5, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.