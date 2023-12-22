Παγκάκης: Οι 3 θέσεις που θα προσπαθήσει να ενισχυθεί μεταγραφικά ο Παναθηναϊκός

Με γλυκό τρόπο έκλεισε μια πολύ δύσκολη χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Μια σκληρή προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι και κατέληξε σε έναν άδοξο αποκλεισμό από την Μακάμπι, συνεχίζεται με μεγάλη προοπτική σε πρωτάθλημα και κύπελλο μετά το διπλό στο Βόλο. Τα χρυσά γκολ του Γερεμέγιεφ αποτίναξαν την πίεση των αρνητικών αποτελεσμάτων και οι δυο κολλητές ήττες έβγαλαν τον ποδοσφαιρικό εγωισμό των πράσινων στον… αφρό.

