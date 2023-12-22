Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παγκάκης: Οι 3 θέσεις που θα προσπαθήσει να ενισχυθεί μεταγραφικά ο Παναθηναϊκός

Η χρονιά έκλεισε με το διπλό στον Βόλο, όμως στο πράσινο στρατόπεδο εργάζονται πυρετωδώς για το μέλλον

Γερεμέγεφ

Με γλυκό τρόπο έκλεισε μια πολύ δύσκολη χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Μια σκληρή προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι και κατέληξε σε έναν άδοξο αποκλεισμό από την Μακάμπι, συνεχίζεται με μεγάλη προοπτική σε πρωτάθλημα και κύπελλο μετά το διπλό στο Βόλο. Τα χρυσά γκολ του Γερεμέγιεφ αποτίναξαν την πίεση των αρνητικών αποτελεσμάτων και οι δυο κολλητές ήττες έβγαλαν τον ποδοσφαιρικό εγωισμό των πράσινων στον… αφρό. 

Aναλυτικά στο paopantou.gr 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark