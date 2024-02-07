Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Με 2 μάρτυρες στην εκδίκαση στο CAS - Έδωσε απαντήσεις και παρουσίασε αποδεικτικά έγγραφα

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το παρών στο CAS μέσω του αντιπροέδρου του, Λεωνίδα Μπουτσικάρη, παρουσιάζοντας αποδεικτικά έγγραφα και απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα

Μπουτσικάρης ΠΑΟ

Στη σημερινή εκδίκαση για το περίφημο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που διεκόπη λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου λόγω του τραυματισμού του Χουάνκαρ από κροτίδα που πέταξε οπαδός των «ερυθρόλευκων», βρέθηκαν κανονικά και άνθρωποι του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Λεωνίδας Μπουτσικάρης, έδωσε το παρών στην Ελβετία ως μάρτυρας, ενώ με την ίδια ιδιότητα εξετάστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης ο γιατρός της ομάδας, Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος. Με τους «πράσινους» να έχουν στο CAS (Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο) δύο μάρτυρες και ο Ολυμπιακός έναν, τον Κώστα Καραπαπά.

Ο κ. Μπουτσικάρης έδωσε απαντήσεις σε όλα τα θέματα, ενώ προσκομίστηκαν και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία και είχαν δικαιώσει τον Παναθηναϊκό στην Πειθαρχική Επιτροπή της Λίγκας και στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο CAS
