BCL: Λάθη και αστοχία κόστισαν ακριβά στην ΑΕΚ - Έχασε με 84-79 από τη Μούρθια

Έχασε και από τη Μούρθια και... μπλέκει επικίνδυνα η ΑΕΚ Betsson BC. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της απέναντι στην πιο γεμάτη και ποιοτική ομάδα, ωστόσο, στο τέλος πλήρωσε τα λάθη και την αστοχία της, χάνοντας με σκορ 84-79 στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων, σε μια αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της φάσης των «16» του BCL.

Κάπως έτσι και μετά τις ήττες από τον Προμηθέα και τη Χάποελ Χολόν, η «Ένωση» έπεσε στο 0-3 και την τελευταία θέση του ομίλου, με τη πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης δυσκολεύει πλέον αρκετά, αφού καλείται να κάνει το απόλυτο στις επόμενες αγωνιστικές και να ελπίζει...

Πρώτος σκόρερ για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 20 πόντους και 3 ασίστ, ενώ, σημαντικές λύσεις έδωσαν και οι Κουζέλογλου και Ραντλ με 12 πόντους ο κάθε ένας. Εκτός αγώνα απόψε ήταν ο Τίλμαν με μόλις 1 πόντο και 4 ριμπάουντ (0/5 σουτ).

Για τους νικητές, που ανέβηκαν στο 3-0 και «αγκαλιάζουν» την πρώτη θέση του ομίλου και το πλεονέκτημα έδρας ξεχώρισαν οι Τοντόροβιτς (21π., 4ρ.) και Ένις (11π., 9ασ.).

Το ματς:

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Χολ, Ραντλ, ΜακΡέι, Κουζέλογλου και Μόργκαν στην αρχική της πεντάδα, με τη Μούρθια να είναι εκείνη που μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 5-2 στο δίλεπτο. Στη συνέχεια, η «Ένωση» ανέβασε στροφές και με μπροστάρηδες τους Κουζέλογλου και ΜακΡέι έτρεξε ένα σερί 9-0 για το 11-5 στο 4’. Παρά το γεγονός πως οι Μόργκαν και ΜακΡέι να μπαίνουν στην εξίσωση του ματς και να δίνουν πολύτιμες βοήθειες και στις δύο πλευρές του παρκέ, οι Ισπανοί με σύμμαχο το μακρινό τους σουτ, όχι μόνο μείωσαν, αλλά πέρασαν μπροστά 20-22. Μάλιστα, με το τέταρτο τρίποντο την περίοδο, αυτό του Καπέν στο φινάλε, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +2 για το 27-25.

Τα πολλά και μαζεμένα λάθη των δύο ομάδων στις αρχές της δεύτερης περιόδου κράτησαν χαμηλά το σκορ στα πρώτα λεπτά, με το τρίποντο του Γέλινεκ να κάνει το 27-30 στο 13’. Στη συνέχεια, η ΑΕΚ είχε ένα τρίλεπτο ξέσπασμα, στο οποίο και έτρεξε ένα σερί 7-0 δια χειρός Μόργκαν, Νετζήπογλου και Χόλινς για το 34-30 στο 16’, αντλώντας ενέργεια από την άμυνά της. Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια έμεινε στη μέση, αφού, τα επιθετικά ριμπάουντ των Ισπανών έκαναν ζημιά στην ομάδα του Ηλία Ζούρου, με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 42-39.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυναμικά στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου με καθαρό μυαλό στην επίθεση, αλλά και με περίσσιο πάθος και ενέργεια στην άμυνα, κράτησε τη Μούρθια χωρίς πόντο για τέσσερα λεπτά! Παράλληλα, η ίδια, με τους ΜακΡέι και Κουζέλογλου, κατάφερε και έτρεξε ένα σερί 9-0 για το 48-42 στο 24'! Κάπου εκεί ωστόσο, επήλθε... γενικό μπλακάουτ για τους «κιτρινόμαυρους», με τους Ισπανούς να τρέχουν το γήπεδο και να βρίσκουν ελεύθερα τρίποντα. Με τον άποντο στο πρώτο μέρος, Ντίλαν Ένις, να πετυχαίνει τρία μαζεμένα και τον Σαντ-Ρος να ακολουθεί σε απόδοση, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 14-2 στα επόμενα 2,5 λεπτά, για το υπέρ τους +5 (50-56) στο 27'. Στη συνέχεια, ο Τζόρνταν ΜακΡέι βγήκε μπροστά για την ΑΕΚ παίρνοντας την «Ένωση» στις... πλάτες του και με 7 πόντους (12 συνολικά στην περίοδο) στο τελευταίο τρίλεπτο, μείωσε τη διαφορά στο καλάθι για το 60-62 της περιόδου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, εκεί όπου η ΑΕΚ με τρίποντο του Ραντλ πέρασε μπροστά με 63-62 στο 31'. Η «Ένωση» δεν μπόρεσε να χτίσει πάνω σε αυτό, αντιθέτως δέχθηκε ένα γρήγορο 6-0 σερί για την προσπέραση της Μούρθια (63-68) δύο λεπτά αργότερα. Η είσοδος του Νάιτ στο παρκέ έδωσε επιθετική ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι και ισοφάρισαν σε 72-72 στο 35', προτού κάποια μαζεμένα λάθη επιτρέψουν στους Ισπανούς να πάνε στο +6 (80-74) και λίγο αργότερα στο +8 για το 84-76 39', κλειδώνοντας έτσι τη νίκη και παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 84-79.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 39-42, 60-62, 79-84.

